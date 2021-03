El español José Arastey deja el Envigado por los malos resultados

Fútbol Internacional

Jueves 25| 12:37 pm





El español José Arastey, golpeado por los malos resultados, dejó el cargo de entrenador del Envigado, informó el club, que nombró como sustituto al colombiano Andrés Orozco.



El Envigado señaló en un comunicado que los directivos se reunieron con el entrenador español, de 54 años, y llegaron a un acuerdo para dar por terminada la era de Arastey en el club.



El español llegó al Envigado en 2018 para hacerse cargo de la formación de jugadores de las divisiones menores. En 2019, tras la salida del colombiano Eduardo Lara, Arastey asumió el cargo de primer entrenador de los Naranjas.



Este año Arastey no pudo ganar ningún partido como visitante. El Envigado ha jugado 13 partidos, de los cuales ha ganado dos, empatado cinco y perdido seis, que lo dejan con 12 puntos en la casilla 13 de la liga colombiana, liderada por Atlético Nacional con 27 puntos.



Ese rendimiento no le permite estar entre los ocho equipos que avanzan a la siguiente ronda de la liga colombiana.



Arastey es el quinto entrenador que pierde su puesto este año en la liga colombiana. Antes salieron los argentinos Guillermo Sanguinetti, del Bucaramanga, y Jorge Artigas, del Deportivo Pereira; los colombianos Wilson Gutiérrez, del Alianza Petrolera, y Hubert Bodhert, del Once Caldas.



Por resultados adversos también están en la cuerda floja el argentino Juan Cruz Real, del América de Cali, que el miércoles perdió 1-2 con el Independiente Medellín; y Eduardo Lara, que no logra encontrar la manera de enderezar el rumbo del Once Caldas. EFE