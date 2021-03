Atlético Independiente de Fran Perlo golea en Panamá

Fútbol Internacional

Miércoles 24| 10:02 pm





Panamá. El campeón panameño, Club Atlético Independiente (CAI), que dirige el venezolano Francisco Perlo, goleó a domicilio por 1-3 al Sporting San Miguelito en la séptima jornada del torneo Apertura y recortó distancias al líder de la zona Oeste, el Universitario, que hoy permitió en casa un 1-1 al Alianza.



El CAI, que tiene su fortín en La Chorrera, suma 13 puntos y está a cuatro del Universitario gracias a los goles de Davis Contreras, Armando Polo y Héctor Hurtado.



Por el Sporting San Miguelito descontó Andrés Rodríguez y se mantiene en el tercer puesto con 9 enteros.



En la Conferencia Este, el Tauro, luego de un lento arranque, sumó tres puntos más y con once marcha en el segundo puesto, a la sombra del Plaza Amador, que con 13 mira por el retrovisor a sus rivales.



El Tauro, dirigido por Julio César Dely Valdés, derrotó el martes por 2-0 al Atlético Chiriquí con goles de Cristian Quintero e Ismael Díaz.



Lo chiricanos se mantienen en la cuarta plaza de la Conferencia Oeste, con 9 puntos.



Plaza Amador, dirigido por Jorge Luis Dely Valdés, sacó el martes un triunfo por 0-2 de los pagos del San Francisco y conserva el liderato con 13 puntos de 21 posibles.



El doblete de Jesús González alargó la agonía del San Francisco, que suma un entero y es el último clasificado en el Oeste.



En un partido de seis goles, Veraguas y Árabe Unido de Colón empataron.



Por los veragüenses, que llegan a 10 puntos para ser tercero en el oeste, anotaron Víctor Ávila, Erick Rodríguez y Ervin Zorrilla, mientras que por los colonenses, con 8 puntos y cuarto clasificado en el este, marcaron Chamell Asprilla (doblete) y Juan Villalobos.



El líder del oeste, el Club Deportivo Universitario no pasó del empate a uno con el Alianza.



Por los aliancistas, último del este con 5 puntos, marcó Enrico Small. Por los dirigidos por el anglopanameño Gary Stempel empató Jamel González, llegan a 17 puntos y no sueltan la punta de su conferencia.



El Club Deportivo del Este sumó su primer triunfos del torneo, al dar cuenta 2-1 del Herrera.



Los del Este sumaron de a tres gracias a los goles de Edgar Góndola y Diego González y ocupan la quinta plaza en el este, con cinco puntos.



Por su parte, el elenco herrerano, luego de siete fechas jugadas, es quinto en el oeste y tiene siete unidades en su contabilidad. / EFE