Courtois, Carrasco y Januzaj, en la lista belga para clasificación al Mundial

El seleccionador belga, Roberto Martínez, anunció este viernes los convocados para los primeros partidos de clasificación para el Mundial 2022, entre los que se incluyen el portero del Real Madrid Thibaut Courtois y los centrocampistas del Atlético de Madrid y la Real Sociedad Yannick Carrasco y Adnan Januzaj.



La convocatoria corresponde a los partidos contra Gales, el próximo miércoles en la ciudad belga de Lovaina; contra República Checa, tres días después en Praga; y ante Bielorrusia, el próximo día 30, también en Lovaina.



También fue incluido en la lista de 33 jugadores el delantero Romelu Lukaku, cuyo club, el Inter de Milán, ha sufrido un brote de covid-19, por lo que no se espera que pueda reunirse con sus compañeros de la selección hasta, al menos, después del primer partido.



"Es demasiado pronto para decirles si Romelu podrá estar en Bélgica a partir del lunes en caso de que una prueba sea negativa. Lo más importante es su seguridad y la de sus compañeros. Veremos más adelante, en función de la información recibida", apuntó Martínez.



Además, el entrenador de los nerazzurri, Antonio Conte, se ha mostrado reacio a dejar viajar al atacante, toda vez que esta temporada, debido a los riesgos de la pandemia, la UEFA y la FIFA suspendieron la obligatoriedad de los clubes a liberar a sus jugadores para jugar con sus respectivas selecciones, lo cual disminuye las posibilidades de Lukaku de volar a Bélgica.



En la lista también destaca la ausencia del capitán de los 'Diablos Rojos' y jugador del Real Madrid, Eden Hazard, que se encuentra recuperándose de su lesión en el psoas, de la que no se operará finalmente para empezar una rehabilitación más conservadora.



A ese respecto, Martínez aseguró que "no hay división entre club y federación" y que ambas instituciones trabajan para encontrar la mejor solución para ayudar al jugador.







NUEVAS CARAS



Destaca la vuelta al equipo del jugador del Atlético de Madrid, Yannick Carrasco, tras su lesión, y de Timothy Castagne, además de la reaparición del centrocampista txuriurdín Adnan Januzaj.



Además, Roberto Martínez también alabó la vuelta de Thomas Vermaelen al equipo y agradeció a su actual equipo, el Vissel Kobe japonés, "haber ayudado a encontrar una solución para él".



En la convocatoria también entran a los debutantes Sambi Lokonga, del Anderlecht, y Orel Mangala, centrocampista del Stuttgart.



Preguntado en rueda de prensa por las razones de incluir más jugadores de lo habitual en la lista, Martínez argumentó que se debe a la gran sobrecarga de partidos (jugarán tres encuentros en solo seis días), a que será la última ocasión en que el equipo esté reunido antes de la Eurocopa y a las restricciones de la covid-19, que pueden provocar la ausencia de algunos jugadores.







Lista completa:



Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid/ESP), Simon Mignolet (FC Brujas/BEL), Koen Casteels (Wolfsburgo/ALE), Thomas Kaminski (Blackburn Rovers/ING)



Defensores: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur/ING), Jason Denayer (Olympique de Lyon/FRA), Dedryck Boyata (Hertha de Berlín/ALE), Leander Dendoncker (Wolverhampton/ING), Brandon Mechele (FC Brujas/BEL), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe/JAP), Jan Vertonghen (Benfica/POR)



Centrocampistas: Timothy Castagne (Leicester City/ING), Nacer Chadli (Basaksehir(TUR), Thomas Foket (Stade Reims/FRA), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund/ALE), Thomas Meunier (Borussia Dortmund/ALE), Alexis Saelemaekers (AC Milan/ITA), Kevin De Bruyne (Manchester City/ING), Dennis Praet (Leicester City/ING), Youri Tielemans (Leicester City/ING), Hans Vanaken (FC Brujas/BEL), Orel Mangala (Stuttgart/ALE), Albert Sambi Lokonga (Anderlecht/BEL), Adnan Januzaj (Real Sociedad/ESP), Yannick Carrasco (Atlético de Madrid/ESP)



Delanteros: Charles De Ketelaere (FC Brujas/BEL), Jérémy Doku (Stade Rennais/FRA), Dries Mertens (Nápoles/ITA), Leandro Trossard (Brighton/ING), Yari Verschaeren (Anderlecht/BEL), Michy Batshuayi (Crystal Palace/ING), Christian Benteke (Crystal Palace/ING), Romelu Lukaku (Inter de Milán/ITA). /EFE