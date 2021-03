Concluye la huelga de futbolistas en Bolivia

Fútbol Internacional

La Paz. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y los futbolistas del país llegaron este viernes a un acuerdo para levantar la huelga que afectó varios partidos en la primera jornada del campeonato local y que permite que el torneo se reanude este fin de semana.



"No hemos llegado ni a 30 minutos (reunidos) para llegar a un entendimiento", aseguró a los medios el presidente de la FBF, Fernando Costa en referencia al encuentro que se celebró en Cochabamba con los presidentes y capitanes de los 16 equipos de la División Profesional.



Costa mencionó que se acordó trabajar el mecanismo para conseguir que los jugadores a los que se les debe varios meses de salario puedan cobrar y que se ha propuesto una resolución que deje "en suspenso" la acción de un tribunal de segunda instancia o de apelaciones, que eran las principales demandas de los futbolistas.



"Tenemos un documento firmado, (pero) sobre todo el compromiso de los jugadores" que garantizan el retorno del fútbol en Bolivia a partir de este fin de semana, aseguró el presidente de la FBF.



La reunión se caracterizó por un "contacto directo" con los futbolistas sin la mediación de los dirigentes Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) aunque la asociación proporcionó asesoría legal, según se indicó.



Sin embargo, aspectos como la reprogramación de varios de los cuatro partidos suspendidos en la semana o la cuestión del reconocimiento de Fabol son cuestiones que se abordarán más adelante, explicó Costa.



"Es bueno llegar a un acuerdo y que nos hayan escuchado, lo resolvimos de una manera muy cordial", manifestó el capitán del The Strongest de La Paz, el portero Daniel Vaca.



El experimentado arquero de 42 años pidió disculpas "a toda la gente" seguidora de los equipos bolivianos y pidió que "entiendan la situación" que han pasado, en la que varios jugadores de equipos con sueldos al día se han solidarizado con aquellos que han estado hasta ocho meses sin cobrar.



La huelga iniciada esta semana impidió que se efectuaran cuatro partidos en distintas canchas del país en los que los futbolistas se presentaron pero manifestaron que no jugarían para luego abandonar el campo.



Mientras que otros tres partidos sí se jugaron por la decisión de los dirigentes de presentar equipos juveniles en algunos casos o el anuncio de otros de sancionar a sus jugadores si es que finalmente decidían no disputar los duelos en apoyo al paro. / EFE