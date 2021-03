Joel Graterol impulsa la recuperación del América de Cali

Fútbol Internacional

Domingo 7| 8:47 pm





El portero venezolano Joel Graterol se convirtió en uno de los ejes fundamentales de la recuperación del América de Cali que este domingo derrotó por 1-0 al Deportivo Pereira en la décima primera jornada de la liga colombiana liderada por el Deportivo Cali.



El delantero Yesus Cabrera marcó el gol de la victoria para los dirigidos por el argentino Juan Cruz Real en el minuto 53, pero a Graterol le deben el triunfo porque atajó a poco de acabar el partido el penalti cobrado por Ever Valencia que hubiese sido el empate para el Deportivo Pereira.



Ahora los Diablos Rojos, tras una crisis por falta de victorias, llegan a 15 puntos y ocupan la décima casilla y se acercan al objetivo de ser uno de los ocho equipos que pasen a la siguiente fase del torneo que, de momento, son: Deportivo Cali (23), Santa Fe (21), Deportes Tolima (20), Jaguares (20), La Equidad (19), Atlético Nacional (18), Junior (17) e Independiente Medellín (17).



En la jornada predominaron los empates pues el Medellín igualó con La Equidad (1-1), Junior con Atlético Bucaramanga (1-1), Águilas Doradas con Atlético Nacional (1-1) y Once Caldas con el Deportivo Cali (0-0).



Este lunes prosigue la jornada con el partido entre Santa Fe ante Deportivo Pasto y se cierra el martes con el juego Alianza Petrolera y Millonarios.



CRUZ REAL REVIVE



El técnico argentino Juan Cruz Real consiguió espantar el fantasma de crisis que amenazaba al equipo y los rumores sobre su salida, pero con la victoria de este domingo y la del miércoles sobre Patriotas por 0-1 se pueden calmar las aguas.



La tarea fundamental eran los tres puntos y se logró gracias al gol de Cabrera y a la atajada de Graterol. Bien el venezolano.



Cabrera incluso podría haber logrado el doblete, tras un encaje en el minuto 31 que fue invalidado tras revisión del VAR, y un par de ocasiones claras de Santiago Moreno que no estuvo fino de puntería y las falló.



Además de los puntos, América de Cali dejó ver algunos destellos de juego en conjunto que permiten tejer ilusiones que podrán meterse a la siguiente fase de la liga.



SIGUE LA SORPRESA DE JAGUARES



Mientras tanto, Jaguares de Córdoba sigue sorprendiendo y con su triunfo por 3-2 sobre Patriotas de Boyacá está entre los cuatro mejores de la competencia.



Pablo José Rojas fue la figura del partido con un doblete que comenzó en el minuto 5 de penalti, pero en el 17 llegó el empate por intermedio de Yonatan Murillo.



En la segunda parte, Patriotas se volvió a acercar con un autogol de Iván Scarpeta en el minuto 50, pero el calor de Montería ahogó a los de Boyacá que se quedaron sin gasolina para buscar el empate.



CUARTO EMPATE EN SERIE



El técnico del Deportivo Cali, el uruguayo Alfredo Arias, igualó a domicilio 0-0 con Once Caldas este sábado, con lo que completó cuatro empates seguidos.



"Esto es fútbol, tuvimos un rival difícil, lo fuimos llevando de a poco, pero partido que no se puede ganar, no se puede perder. Me gustaría ganar todos los partidos, siempre salimos a eso, pero no es fácil, el fútbol se hace tan parejo", dijo Arias.



El próximo reto para Arias será el clásico ante América de Cali el próximo jueves, donde el Deportivo Cali es líder con 23 puntos.



HIJO DE TIGRE SALE PINTADO



Atlético Nacional, que dirige el brasileño Alexandre Guimaraes, igualó a domicilio 1-1 con Águilas Doradas, partido que le sirvió a Tomás Ángel para marcar su primer gol como profesional. Era su quinta salida con los Verdes.



Ángel continúa el legado de su padre, Juan Pablo Ángel, uno de los referentes no solo de Atlético Nacional, sino del fútbol colombiano. Jugó en Argentina en donde fue ídolo de River Plate. También lo hizo en Aston Villa (Inglaterra) y en Estados Unidos. En su carrera marcó 282 goles.



Atlético Nacional es sexto con 18 puntos, en tanto que Águilas Doradas es 15 con 8 enteros. EFE