Tevez vuelve a los entrenamientos tras 8 días de luto por muerte de su padre

Carlos Tevez regresó este martes a los entrenamientos de Boca Juniors tras ausentarse ocho días por el fallecimiento de Segundo Tevez, su padre adoptivo.



"Voy a intentar ponerme fuerte tanto en lo físico como mental. Quiero dar gracias a mis compañeros, agradecerles por el apoyo incondicional que me brindaron estos días. Gracias a (el entrenador) Miguel Russo por entender desde un principio toda esta situación", sostuvo el Apache a través de sus redes sociales.



El goleador, de 37 años, fue criado por Segundo Tevez y Adriana Martínez, hermana de su madre biológica Fabiana Martínez.



Tevez le agradeció también al Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme y al presidente Jorge Amor Ameal por haberle dado "la libertad de hacer el duelo".



El atacante se mostró enojado por los "rumores malintencionados" sobre un eventual retiro.



"Se dicen muchas cosas sobre mi futuro que no son ciertas. Pero como dije antes acá estoy de nuevo y trataré de hacer todo lo posible para que a Boca siempre le vaya bien, porque aunque le vaya bien o mal siempre voy a estar al lado de mis compañeros y al lado de Miguel y del lado de Boca, porque siempre a lo Boca se vive mejor", añadió.



El Xeneize jugará este miércoles ante Cleypole en los treintaidosavos de final de la Copa Argentina, pero Tevez no fue convocado. / EFE