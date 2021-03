El Corinthians brasileño tiene 19 nuevos casos de covid-19

Fútbol Internacional

El Corinthians anunció este martes que tiene diecinueve casos positivos de covid-19, incluidos ocho jugadores, pero aclaró que no pedirá aplazar el partido del Campeonato Paulista de este miércoles con el Palmeiras.



Los laterales Fabio Santos y Fágner, el central Raúl Gustavo, los centrocampistas Gabriel y Ramiro y el delantero Caué están contagiados, así como dos porteros Guilherme y por segunda vez Cassio.



Otros once miembros del club, integrantes del cuerpo técnico y colaboradores de los que no fue revelada su identidad, también fueron diagnosticados con covid-19.



El Corinthians, que el domingo igualó 0-0 en el comienzo del Campeonato Paulista ante el Bragantino, jugará este miércoles el clásico con su tradicional rival, el Palmeiras, en el estadio Neo Química Arena.



El equipo dirigido por Vágner Manzini descartó el aplazamiento del compromiso y confirmó que echará mano de jugadores del equipo sub'20 para completar la nómina.



No es la primera vez que el Corinthians sufre un contagio masivo por covid-19.



La última vez de un contagio colectivo en el equipo, en enero, el laboratorio responsable rectificó los resultados de diez jugadores y comunicó un error de diagnóstico clínico, aunque ya el club se había desplazado con un equipo emergente a Salvador para enfrentar al Bahía por la Liga brasileña.



Brasil, uno de los países más golpeados por la pandemia, superó este martes las 257.000 muertes por causa de la covid y se aproxima a los 10,6 millones de casos confirmados. / EFE