El exinternacional croata Jorge Sammir regresa a Brasil

El jugador regresa al fútbol brasileño pero aún no se sabe en cual club jugará / Foto cortesía

Fútbol Internacional

Martes 2| 8:42 am





El internacional croata de origen brasileño Jorge Sammir Cruz Campos, ex del Getafe, abandona su actual club, el Lokomotiva de Zagreb, para seguir su carrera en su Brasil natal.



"Uno de los mejores jugadores en la historia de la Liga de fútbol croata, Sammir, se ha ido de Lokomotiva", afirma el club en su web y agrega que el jugador ha recibido una oferta de un club brasileño al que no se nombra.



"Hizo una gran contribución al Lokomotiva, que es incalculable, no solo sobre terreno, sino también en enseñar y aconsejar a los jugadores jóvenes, ya que al lado de Sammir todos mejoran", elogia´ó el club croata.



El jugador de 33 años, que puede jugar de delantero y mediapunta, ha visto lastrado su rendimiento en las últimas fechas por diversas lesiones.



Sammir empezó su carrera Paulista, Venda Nova y Sao Caetano, y en 2007 llegó a Croacia de la mano del Dinamo de Zagreb, con el que ganó 15 títulos.



En siete ocasiones jugó con la selección de Croacia entre 2012 y 2014, y fue parte del combinado que participó en el Mundial de 2014 en Brasil.



En la temporada 2014/2015 defendió la camiseta del Getafe.EFE