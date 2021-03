César Farías se encuentra "en el fijo de la navaja" en Bolivia

Fútbol Internacional

La Paz. La presión por buenos resultados en la próxima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 hacen que el seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, esté consciente de estar "en el filo de la navaja" y un posible cambio suyo de no cumplir ese objetivo.



"Me encantan los desafíos y estar en el filo de la navaja, es la condición natural de un entrenador", aseguró el timonel de la Verde durante una rueda de prensa junto al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa.



Farías reconoció que "hay resultados que sacan entrenadores y resultados que les hacen quedarse" y que "es normal" que se piense en un cambio en caso de no ganar a Perú en La Paz y arrancar algún punto en la visita a Uruguay en los duelos a fines de mes.



"Si me tengo que ir nos vamos a dar la mano", dijo al referirse a la relación que tiene con Costa y la FBF pero que ese trabajo mutuo seguirá "por lo menos hasta los 90 minutos con Perú".



CONTRA PERÚ ES CLAVE



El entrenador de la Verde señaló que es importante que "todo el país esté jugando desde ya", pidió el "beneficio de la duda" y que la victoria ante Perú será posible "si estamos todos juntos".



"Si nos llenamos de un ambiente de optimismo y positivismo tenemos una gran posibilidad para ese encuentro", remarcó Farías.



El duelo ante los peruanos será decisivo no solo para Farías sino también para las aspiraciones de Bolivia para salir del fondo de la clasificación suramericana ya que para poder conseguir un cupo al Mundial de Catar 2022 es preciso "ganar todos los partidos de local y sacar puntos afuera", aseguró Costa.



"Estamos absolutamente convencidos de que tenemos todas las posibilidades de lograr nuestro objetivo", enfatizó el presidente de la FBF.



Bolivia comparte con Perú el último puesto de la clasificatoria Suramericana con 1 punto tras cuatro partidos disputados, como la caída en el debut ante Brasil, las dos derrotas en casa ante Argentina y Ecuador, además del empate que se arrancó ante Paraguay.



EL CONTEXTO ES DISTINTO



"Jamás ha habido tanta adversidad", expresó Farías al referirse a situaciones como la pandemia, la crisis social, el parón de fútbol de ocho meses y la muerte del expresidente de la FBF César Salinas, que afectaron la labor de la selección el año pasado.



El seleccionador manifestó que ha "dejado el pasado atrás" y que ahora las condiciones para el trabajo de la Verde son distintas.



Tomó como ejemplo el ritmo de competencia de algunos equipos que participan en torneos internacionales como las copas Libertadores y Sudamericana, las recientes giras del Always Ready y Bolívar en Brasil y la incorporación de algunos jugadores bolivianos a equipos del exterior.



En los siguientes días, Farías deberá presentar la convocatoria de los futbolistas que afrontarán los duelos ante peruanos y uruguayos que deberán juntarse para entrenar desde el 15 de este mes.



Al ser consultado sobre si preparará dos equipos, uno para jugar en altitud de local y otro para el nivel del mar, precisó que la alineación tendrá pocos cambios, siguiendo en parte la fórmula del partido ante Paraguay en el que hubo un repunte. / EFE