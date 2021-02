Flamengo se juega el bicampeonato brasileño ante Sao Paulo en última jornada

Fútbol Internacional

El Flamengo está a un paso de conseguir su segundo título de Liga consecutivo, aunque para ello deberá derrotar este jueves a domicilio al Sao Paulo, que contará con el regreso de Dani Alves, en una última jornada de infarto y alguna despedida.



El conjunto de Río de Janeiro se puso al frente del Campeonato Brasileño por primera vez en la temporada el pasado fin de semana, tras vencer en el Maracaná al Internacional (2-1), hasta entonces líder del torneo.



Con 71 puntos, dos de ventaja sobre los colorados de Porto Alegre, el equipo carioca depende de sí mismo para reeditar el título de 2019, que complementó con la Copa Libertadores de ese año.



Ese año comandó el cuadro rubro-negro Jorge Jesus, que decidió regresar al Benfica al año siguiente. La marcha del técnico portugués dejó un gran vacío en la familia flamenguista que se intentó tapar con la llegada del español Domènec Torrent.



Pero el 'Fla' no alcanzó los niveles de poderío que mostró con Jorge Jesus y el discípulo de Pep Guardiola fue despedido de forma fulminante después de una serie de malos resultados y aún con el equipo vivo en Liga, Libertadores y Copa do Brasil.



En su lugar llegó Rogério Ceni, exportero goleador del Sao Paulo y quien, tras un inicio irregular, consiguió recuperar parte de esa esencia avasalladora para colocar al equipo de Río de Janeiro al borde de un nuevo título de Liga.



Curiosamente, Ceni luchará por su primera gran conquista como director técnico en el fútbol de élite en el estadio donde se convirtió en un ídolo: el Morumbí.

El tricolor paulista, que contará con el regreso Dani Alves, tras cumplir sanción y está todavía a la espera del debut en el banquillo del argentino Hernán Crespo, también necesita ganar para garantizarse una plaza de acceso directo a la fase de grupos de la próxima Libertadores.



Una derrota del Flamengo pondrá el título en bandeja de plata a Internacional, que en ese caso tendría que sacar los tres puntos de su compromiso con el Corinthians, en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre, para alzarse con el trofeo.



Si el conjunto carioca empata en el Morumbí, el Inter seguiría siendo campeón por el saldo de goles, contando con el triunfo ante el Corinthians.



Sin embargo, la tendencia del plantel dirigido por Abel Braga es preocupante. De ser líderes destacados han pasado a depender de un tropiezo rival para poder romper una sequía liguera que se prolonga desde 1979.



En los últimos cuatro partidos, apenas han sumado una victoria, frente a un Vasco da Gama virtualmente descendido, por dos derrotas y un empate.



Flamengo e Internacional jugarán con Sao Paulo y Corinthians a la misma hora, 21.30 hora local de mañana jueves (00.30 GMT del viernes), como el resto de los partidos de la 38ª y última jornada del Campeonato Brasileño.



En la tercera posición y ya sin opciones está el Atlético Mineiro. El equipo de Belo Horizonte no se jugará nada en su encuentro contra Palmeiras, flamante campeón de la Libertadores de 2020, pero le servirá para despedir a Jorge Sampaoli, que estará en la grada por sanción.



El técnico argentino se despidió por carta esta semana, con lo que pondrá fin a dos años en Brasil en los que dirigió con buenos resultados al Santos y al Atlético Mineiro, con el que durante un tiempo lideró la Liga esta temporada.



El próximo destino del exseleccionador de Chile y Argentina será, según la prensa internacional, el Olympique de Marsella, en la que sería su vuelta al fútbol europeo tras dirigir al Sevilla español.



En la parte baja ya está todo prácticamente definido. Botafogo, uno de los equipos más tradicionales de Brasil, Coritiba y Goiás están matemáticamente descendidos a Segunda División.



Vasco da Gama está casi con los dos pies en la categoría de plata del fútbol brasileño, pues tendría ganar con una diferencia de al menos 12 goles a Goiás y esperar una derrota del Fortaleza para mantenerse en Primera División.



Sus lugares los ocuparán los ascendidos Chapecoense, América Mineiro, Juventude y Cuiabá.



-Partidos de la 38ª jornada del Campeonato Brasileño:



.Jueves: Fluminense-Fortaleza, Vasco da Gama-Goiás, Sao Paulo-Flamengo, Bragantino-Gremio, Atlético Mineiro-Palmeiras, Internacional-Corinthians, Bahía-Santos, Athletico Paranaense-Sport Recife, Ceará-Botafogo y Atlético Goianiense-Coritiba. EFE