Dudamel capeó el temporal y ya planifica sus tres torneos

Oscar Galvis / @oggalvis

Resistido por una buena parte de los medios de comunicación, Rafael Dudamel se salió con la suya y ganó el primer round. El entrenador yaracuyano salvó del descenso al histórico Universidad de Chile y lo llevó a clasificar a la Copa Libertadores que está por iniciar.

Dudamel evaluó en frío toda la coyuntura que vivió en suelo chileno, los contratiempos que afrontó y la buena respuesta del plantel de la ‘U’.

“Esta era una prueba para mí. Lo fundamental fue la firmeza y el apoyo de la dirigencia para marcar un punto de quiebre a nuestro favor. Hay que estar muy firme y claro para poder soportar el ejercicio del dirigente”, dijo en entrevista a medios de ese país.

Dudamel agregó que de a poco pudo imponer su idea de juego, aunque le sorprendió mucho la forma cómo se juega en ese país.

“El fútbol chileno es similar al mexicano, muy golpe a golpe y sin tanto equilibrio. No había visto mucho en mi carrera el 4-2-1-3 que allí se utiliza mucho y no es algo que a mí me identifique. Costó un tiempo que los jugadores asimilaran el cambio”.

De lo tambaleante del principio a un cierre de campeonato con buenos resultados, Dudamel fue como del cielo a la tierra. Dirigió por 15 partidos con cinco victorias, ocho empates y apenas dos derrotas, 18 goles a favor y 11 en contra.

“Hay que saber que los cambios siempre son un poco traumáticos y lo importante era generar tranquilidad y estabilidad. Desde lo defensivo siempre nos hicimos fuertes, sabiendo que contábamos con buenos elementos ofensivos que nos permitieron fortalecer al equipo”.

El criollo se mueve en el mercado. Se informó desde Chile que ya confirmó al uruguayo Rafael Arias. Mientras espera el retorno de Francisco Arancibia. Serán dados de baja Jimmy Martínez, Augusto Barrios y Luis Mago (venezolano).