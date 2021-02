El Sporting acelera para lograr su primera Liga en casi dos décadas

Fútbol Internacional

El Sporting de Portugal ha acelerado en la carrera por conseguir su primera Liga en casi dos décadas y ya cuenta con una ventaja de 10 puntos, que intentará, como mínimo, mantener en la vigésima jornada, en la que recibe al Portimonense.



Los otros dos "grandes", el Oporto y el Benfica, se enfrentarán al Marítimo y al Farense tras sendos tropiezos la pasada semana que no se pueden volver a permitir.



El líder Sporting, que ganó su última Liga en 2002, saltará al césped de Alvalade el sábado para recibir al Portimonense, un equipo que no se puede relajar porque está en la lucha por evitar el descenso.



Los pupilos de Rúben Amorim siguen sin conocer la derrota en Liga y vienen de cinco victorias seguidas, la última ante el Paços de Ferreira el pasado lunes.



Entre sus jugadores más en forma están el central uruguayo Sebastián Coates -que hace dos jornadas anotó dos goles- y el español Antonio Adán, un seguro en la portería.



Otro español, Pedro Porro, también está siendo una de las piezas clave de la temporada, en la que está captando todas las atenciones el mediocentro luso Pedro Gonçalves 'Pote', 'pichichi' con 14 goles.



Por ahora, el rival más cercano al Sporting es el Oporto, que aun así está a 10 puntos de los verdiblancos después de su empate con el Boavista la pasada jornada, el tercero consecutivo en Liga.



Los "dragones", no obstante, levantaron la moral este miércoles al vencer en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones al Juventus de Turín (2-1).



Uno de los nombres del encuentro de 'Champions' fue el iraní Mehdi Taremi, autor de uno de los goles y que será una de las principales bazas de Sérgio Conceição para el partido de este lunes ante el Marítimo.



A Taremi, que suma además 9 dianas en Liga, se podrán unir otros portentos del ataque blanquiazul como el colombiano Luis Díaz y el mexicano Jesús Corona, para intentar cambiar la suerte que están teniendo en el campeonato durante su visita a Madeira.



El archipiélago nunca es un terreno fácil, y menos cuando el Marítimo está necesitado de puntos porque bordea el descenso.



El tercero y el cuarto clasificados, el Braga y el Benfica, respectivamente, tienen sus partidos marcados para el domingo.



El Braga de Abel Ruiz, a 11 puntos del Sporting, viene de perder en los dieciseisavos de final de la Liga Europa con el Roma (0-2) y recibe al Tondela.



Los de Pako Ayestarán consiguieron la semana pasada una victoria ante el Marítimo en la que se lucieron John Murillo y Mario González, pero aunque están en la zona templada de la clasificación no pueden dormirse en los laureles.



La noche del domingo será para la visita del Benfica al Farense.



Las "águilas", a 13 puntos del líder, tienen muy complicado aspirar al título pero necesitar seguir sumando si quieren meterse en los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones, que en Portugal sólo son para los tres primeros.



El equipo dirigido por Jorge Jesus cosechó un empate en Liga con el Moreirense y otro ante el Arsenal en la ida de dieciseisavos de la Liga Europa, con gol de penalti de Pizzi que Bukayo Saka igualó dos minutos después.



Enfrente tendrá al Farense, otro de los equipos envueltos en la apretada lucha por no bajar a segunda.



La vigésima jornada arranca esta noche con el duelo entre el histórico Boavista, que esta temporada no consigue levantar el vuelo y es penúltimo en la tabla, y el Moreirense, séptimo.



El sábado jugarán el Belenenses y el Nacional, dos equipos que no pueden despistarse porque no están muy lejos de los puestos del descenso.



Además, el Santa Clara, octavo, recibirá al Gil Vicente, que es antepenúltimo, una plaza que le obligaría a jugarse el descenso en un 'play-off'.



El domingo, el Paços de Ferreira y el Vitória de Guimarães se enfrentarán por la quinta plaza, que da acceso a la Liga Europa, y el Rio Ave, noveno, recibe al colista Famalicão.



- Viernes, 19 de febrero:



Boavista - Moreirense



- Sábado, 20 de febrero:



Belenenses - Nacional



Gil Vicente - Santa Clara



Sporting - Portimonense



- Domingo, 21 de febrero:



Rio Ave - Famalicão



Paços de Ferreira - Vitória de Guimarães



Sporting de Braga - Tondela



Farense - Benfica



- Lunes, 22 de febrero:



Marítimo - Oporto. / EFE