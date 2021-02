Robben sugiere la posibilidad de colgar las botas de forma definitiva

Fútbol Internacional

Viernes 5| 12:11 pm





El futbolista neerlandés de 37 años Arjen Robben reconoció que la recuperación de la lesión que sufrió a principio de temporada “no va bien” y sugirió la posibilidad de colgar las botas de forma definitiva las próximas semanas.



“Me pregunto si todavía es realista seguir adelante y volver al césped”, dijo el extremo en una entrevista con el canal oficial del Groningen.



“Es decepcionante, no puedo decirlo de una manera más bonita de la que es. Tengo molestias en los gemelos y ahora mismo es difícil para mí. Tenemos que ver si hay perspectivas suficientes para que mejore”, añadió.



Aseguró que se encuentra en una fase “en la que las cosas flotan un poco en el medio” y advirtió de que próximamente tendrá que “tomar una elección”.



Robben anunció su retirada en julio de 2019, cuando militaba en el Bayern Múnich, pero sorprendió al mundo del balompié cuando dijo el pasado junio que volvía a ponerse las botas para jugar en el Groningen, el modesto equipo de la primera división neerlandesa en el que se formó.



Tras una pretemporada esperanzadora en la que incluso marcó un gol, tuvo que retirarse lesionado en el minuto 30 del primer partido del curso contra el PSV Eindhoven.



Fue baja en los siguientes tres encuentros y reapareció contra el Utrecht en octubre, pues salió al campo los últimos 14 minutos, pero desde entonces no ha vuelto a ser convocado.



“Tenemos que hacer esa evaluación en las próximas semanas, tiene que haber suficiente perspectiva. Es una cuestión de hacer una deliberación, pero rendirse no está en mi diccionario”, comentó Robben, que de momento se entrena en solitario.



El Groningen va sexto en la Eredivisie y tiene la posibilidad de colarse en las rondas clasificatorias de la Liga Europa. EFE