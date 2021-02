La UEFA suspende un año al portero André Onana por dopaje

Fútbol Internacional

Viernes 5| 8:04 am





El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionó este viernes con doce meses de suspensión al portero camerunés André Onana por dopaje, informó el Ajax en un comunicado.



"La suspensión es efectiva a partir de hoy y se aplica a todas las actividades futbolísticas, tanto nacionales como internacionales", añadió el club neerlandés.



Al portero se le encontró en el cuerpo una sustancia prohibida durante un control hecho el pasado 30 de octubre. Según la versión dada por el futbolista y apoyada por el Ajax, Onana no se encontraba bien ese día y se tomó una pastilla de Lasimac porque anteriormente se la había recomendado su esposa.



El Ajax apelará la decisión a la Corte de Arbitraje del Deporte (CAS) y aseguró que el órgano disciplinario de la UEFA declaró que Onana "no tenía intención de hacer trampa", pero que "sobre la base de las reglas antidopaje aplicables, un atleta tiene el deber en todo momento de asegurarse de que ninguna sustancia prohibida ingresa en su cuerpo".



El director general del Ajax, Eric van der Sar, dijo que desde el club esperaban "una suspensión condicional o una suspensión mucho más corta que estos doce meses" porque Onana "no tenía la intención de fortalecer su cuerpo y mejorar su desempeño".



"Esto es un revés terrible para el propio André, pero también para nosotros como club", se lamentó Van der Sar. EFE