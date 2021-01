Lautaro, a romper su sequía

Fútbol Internacional

Jueves 28| 11:06 am





El argentino Lautaro Martínez buscará este sábado en el partido liguero de su equipo, el Inter de Milán, contra el Benevento en San Siro romper una sequía goleadora que dura seis partidos.



Han pasado 25 días desde que el "Toro" celebrara sus últimos goles. Lo hizo, siempre en San Siro, con un gran triplete contra el Crotone, pero a partir de ese momento ha tenido la pólvora mojada y no ha visto puerta en cuatro partidos de Serie A y dos de Copa Italia.



Intentará cambiar la dinámica contra el Benevento de Filippo Inzaghi, un equipo contra el que ya marcó en el partido de la primera vuelta, pese a saltar al campo por apenas 26 minutos en el estadio Vigorito.



Su Inter, segundo clasificado a dos puntos del líder Milan, necesita sus goles y los de Lautaro para seguir creciendo y presionando para alcanzar la primera posición, su gran objetivo hasta el final de la campaña, tras la eliminación sufrida en la Liga de Campeones.



Sus rivales directos del Milan tendrán una visita complicada al Bolonia en el estadio Renato Dall'Ara, después de perder precisamente contra el Inter en los cuartos de final de la Copa Italia.



El equipo de Stefano Pioli también perdió su último encuentro liguero y lo hizo por goleada contra el Atalanta (0-3), rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones.



Será el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien fue expulsado en el partido copero contra el Inter también a causa de una durísima pelea con el belga Romelu Lukaku, en liderar la delantera milanista, en un partido en el que también apunta al once el español Samu Castillejo.



El Roma, tercer clasificado a seis puntos del liderato, visitará el campo del sorprendente Hellas Verona del técnico croata Ivan Juric, octavo, capaz de doblegar en la anterior jornada al Nápoles.



El español Borja Mayoral, autor de un doblete en la última jornada, será titular en la delantera pues el bosnio Edin Dzeko sigue al margen tras un altercado con el técnico portugués Paulo Fonseca.



El experto delantero bosnio podría dejar al Roma en esta sesión de mercado y los medios italianos aseguran que es posible un trueque con el Inter de Milán que vería al chileno Alexis Sánchez fichar por el cuadro capitalino.



No puede fallar el Nápoles de Gennaro Gattuso, rival del Granada en los dieciseisavos de final de la Liga Europa, que recibe a un Parma en profunda crisis para presionar por la zona de Liga de Campeones, que le queda a dos puntos.



Uno de los duelos que acapara más interés en esta jornada será el Atalanta-Lazio, que ya se midieron este miércoles en los cuartos de final de la Copa Italia con triunfo del cuadro "atalantino".



El Atalanta, quinto clasificado y empatado con el Juventus, cuarto, recibirá a un Lazio, séptimo, que lleva cuatro victorias consecutivas en la Serie A y que está obligado a sumar un resultado positivo para acercarse a los puestos de "Champions".



El equipo de Simone Inzaghi, que fichó esta semana al defensa argentino Mateo Musacchio, intentará recuperar al español Luis Alberto, operado el pasado 19 de enero por una apendicitis.



- Programa de la vigésima jornada:



. Viernes 29 enero:



20.45 Torino-Fiorentina



. Sábado 30 enero:



15.00 Bolonia-Milan



18.00 Sampdoria-Juventus



15.00 Inter-Benevento



. Domingo 31 enero:



12.30 Spezia-Udinese



15.00 Atalanta-Lazio



15.00 Cagliar-Sassuolo



15.00 Crotone-Génova



18.00 Nápoles-Parma



20.45 Roma-Verona



(Horas CET, -1 GMT)

