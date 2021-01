Condenan a 18 meses a alcaldesa Turín por incidentes final 'Champions' 2017

Fútbol Internacional

Miércoles 27| 11:56 am





La alcaldesa de Turín, Chiara Appendino, fue condenada este miércoles a 18 meses de cárcel por los incidentes ocurridos el 3 de junio de 2017 en la plaza San Carlo durante la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Juventus, en los que dos personas fallecieron y más de 1.500 resultaron heridas en una estampida.



La justicia italiana condenó a Appendino por "lesiones, desastres y homicidio culposo", una decisión que fue confirmada por la misma alcaldesa con un largo mensaje en su cuenta de Facebook, en el que asegura que acepta y respeta la condena, sin esconder una "sensación de amargura".



"Hoy (por este miércoles), la jueza me condenó a mí y a otras cuatro personas a un año y seis meses por una serie de crímenes culposos vinculados con esos hechos (los accidentes de Plaza San Carlo). Es una decisión que acepto y respeto, también por la posición que tengo", escribió Appendino.



"Es una tesis de la que me defendí en primer grado y que, después de haber leído las motivaciones de la sentencia con mis abogados, trataré de cambiar en la apelación, porque es evidente que, si hubiera tenido los elementos necesarios para prever lo que ocurrió, lo hubiera hecho. Pero no fue así", agregó.



Junto a Appendino también fueron condenados a 18 meses Paolo Giordana, ex jefe de gabinete, Maurizio Montagnese, el expresidente de Turismo de Turín, el exfiscal Angelo Sanna y el arquitecto Enrico Bertoletti.



Los incidentes se remontan a la noche del 3 de junio de 2017, cuando miles de aficionados del Juventus se reunieron en la plaza San Carlo, en pleno centro de Turín, para ver en pantallas gigantes la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, que terminó con triunfo del equipo español por 4-1.



En torno a las 22.15 horas locales un grupo de cuatro ladrones armados con gas urticante entró en la plaza para robar joyas y relojes. Al lanzar el espray, una multitud de personas asustadas empezó a huir y provocó una estampida que causó la muerte de dos mujeres e hirió a más de 1.500 personas.



Los cuatro ladrones fueron condenados a diez años de prisión por homicidio preterintencional.



Appendino manifestó, al acabar su mensaje en Facebook, su "confianza" en las posibilidades de defender su posición junto a sus abogados.



La condena en primera instancia no implica el ingreso inmediato en prisión de la alcaldesa, que tiene derecho a apelación. EFE