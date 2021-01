Arthur, McKennie y un gran Cuadrado reactivan al Juventus

Fútbol Internacional

Domingo 24





El brasileño Arthur Melo y el estadounidense Weston McKennie, a pase del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, anotaron los goles decisivos este domingo para darle al Juventus Turín un triunfo 2-0 en casa contra el Bolonia, en la decimonovena jornada de la Serie A.



Siete días después de rendirse, con una prestación muy negativa, ante el Inter de Milán, el Juventus de Andrea Pirlo reaccionó con dos triunfos que le dieron el título de la Supercopa italiana, el pasado miércoles contra el Nápoles, y tres puntos importantes este domingo para colocarse a siete puntos del líder Milan.



El equipo turinés aprovechó de la mejor manera los resultados favorables del sábado, cuando el Milan cayó 0-3 contra el Atalanta y el Inter, segundo, empató 0-0 con el Udinese, para recortar puntos con la zona noble de la tabla.



Y eso que el cuadro de Pirlo todavía debe disputar el partido contra el Nápoles correspondiente a la tercera jornada, que no se jugó en octubre por problemas vinculados con el coronavirus en el equipo napolitano.



Este domingo fue Arthur, con un disparo desde fuera del área desviado por el holandés Jerdy Schouten, en romper la igualdad (su primer gol con la camiseta juventina), mientras que McKennie, con un buen cabezazo a centro de Cuadrado, subió el 2-0 al luminoso.



El segundo tanto fue fundamental para bloquear la reacción de un Bolonia valiente, que rozó la igualada al comienzo de la reanudación con un centro que, desviado involuntariamente por Cuadrado, estuvo a punto de batir al meta polaco Wojciech Szczesny.



Con este triunfo, el Juventus se colocó cuarto, a un punto del Roma, tercero, a cinco del Inter y a seis del Milan.



No fue un gran día para Cristiano, que el miércoles decidió la Supercopa, quien no logró superar al atento portero polaco del Bolonia Lukas Skorupski. EF