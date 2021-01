La moral del Alcoyano ante un nuevo intento copero de Zidane

Fútbol Internacional

Alcoy (Alicante). La leyenda de la moral del Alcoyano reaparecerá en juego en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en los que el todopoderoso Real Madrid entra en escena en una competición convertida en objetivo este curso, ante un modesto que sueña con hacer valer esa magia para dar una campanada.



Mucho se ha escrito sobre la idea que vincula al club alicantino con un espíritu de lucha y una capacidad de sacrificio a prueba del rival más exigente y del marcador más adverso y que se hizo célebre a nivel nacional en los últimos años cuarenta y primeros cincuenta del pasado siglo, cuando el equipo de Alcoy estuvo cuatro temporadas en Primera División.



Prueba de ello han sido las eliminatorias del torneo copero disputadas ante rivales de primer nivel y la última superada en El Collao ante el Huesca, un conjunto de Primera División. Real Madrid, Barcelona o Valencia, entre otros, ya han pasado por el estadio alcoyanista en el torneo copero, además de los choques ligueros de hace setenta años.



Y es donde el equipo de Zinedine Zidane inicia un nuevo camino en la única competición que le falta por ganar al técnico francés. En su lista de éxitos como entrenador tiene un punto negro, una Copa del Rey que por momentos fue secundaria para el club madridista pero que, con el panorama del presente, es un título que marca como objetivo. Desde la edición del 2014, cuando venció en un clásico en la final al Barcelona, no la conquista el equipo blanco.



Llega el Real Madrid a su estreno copero tras dejar escapar el primer título de la temporada. En la Supercopa de España no accedió ni a la final y extendió una irregularidad, con un nuevo bache, del que busca salir con una imagen convincente. Un solo triunfo en sus cuatro últimos partidos, con dos empates que complican su caminar en LaLiga, dan forma a otro mal momento de un equipo que perdió el vuelo y lo debe retomar con la segunda unidad.



Alejado de aquella época en la que Zidane sorprendía cada partido con jugadores en sus equipos titulares del 'plan B', el presente lo marca la continuidad de un bloque intocable. Provoca que al partido de Copa del Rey lleguen futbolistas que disputarán sus primeros minutos, como el portero Andriy Lunin, y algunos que llevan meses sin competir, como Álvaro Odriozola y el brasileño Militao.



La oportunidad que esperan futbolistas sin protagonismo llegará en un partido siempre complejo, obligados a demostrar superioridad ante un rival menor y sin tener licencia para no acusar su falta de rodaje. Si Zidane cumple lo probado, apenas comparecerán dos titulares como Casemiro y Marco Asensio. Son baja para la cita los defensas Dani Carvajal y Sergio Ramos, con molestias físicas, más el brasileño Rodrygo que no reaparecerá hasta marzo. La ausencia sorpresa es la del noruego Martin Odegaard que necesita minutos, mientras que reciben descanso el francés Raphael Varane y el croata Luka Modric.



El Alcoyano buscará aprovechar su dulce momento de resultados y juego para eliminar al Real Madrid de la tercera ronda, ya que los de Vicente Parras afrontan este partido en su mayor pico de la competición con el equipo en el tercer puesto de la clasificación en la temporada de su regreso a la Segunda B.



El equipo de El Collao acumula seis jornadas ligueras sin perder y con una excelente trayectoria en la Copa tras eliminar al Laredo y Huesca, con una exhibición en la segunda parte. Su técnico, en tono irónico, al ser preguntado por la convocatoria después que en los dos últimos partidos ligueros tuviera que recurrir hasta a seis jugadores del juvenil de Liga Nacional para completar la lista, explicó que "no hay nada mejor que venga el Real Madrid para que todos estén disponibles".



La única baja será el delantero Manuel Raíllo, que arrastra una lesión de larga duración, como tampoco estará disponible el central Rubén Garcés al que el club le ha dicho que se busque equipo ahora en enero. El central Ángel Cano, que fichó la pasada semana en el mercado invernal, aún no está disponible.



Futbolistas como José Solbes y Jona Mejía que el pasado domingo no disputaron el derbi provincial en casa del Hércules por la cláusula del miedo, estarán disponibles para Vicente Parras, teniendo muchas posibilidades el internacional hondureño de ser titular y formar pareja de ataque como Mourad. La otra novedad importante en el once puede ser el lateral zurdo Pablo Carbonell, que después de un mes en el dique seco volvió en la segunda parte en el Rico Pérez y puede recuperar su puesto en la defensa.



- Alineaciones probables:



Alcoyano: José Juan, Jordán, Primi, Raúl González, Pablo Carbonell, Alberto Rubio, Jony Ñíguez, Juanan, Ángel, Mourad y Jona.



Real Madrid: Lunin; Odriozola, Nacho, Militao, Marcelo; Casemiro, Fede Valverde, Isco; Marco Asensio, Vinicius y Mariano.



Árbitro: Sánchez Martínez (Comité murciano)



Campo: El Collao.



Hora: 21:00. EFE