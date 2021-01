El operador chino PPLive demanda a la Premier League por 100 millones

El operador chino fue suspendido y no pudo seguir retransmitiendo la Premier League / Foto cortesía

El teleoperador chino PPLive Sports ha demandado a la Premier League por 116 millones de dólares (100 millones de euros), por los perjuicios ocasiones por la pandemia y su interrupción del fútbol inglés.



Este operador no llegó a un acuerdo con la Premier League a la hora de recibir de vuelta parte del dinero que habían pagado a la liga para la retransmisión de los partidos, y ha decidido querellarse contra ellos.



Según un comunicado que PPLive ha remitido al Financial Times, la compañía china pagó la mitad del contrato con la Premier "pero solo ha recibido una tercera parte de ello".



"La Premier League parece haber adoptado un doble rasero y ha tratado a los operadores domésticos de forma diferente a como ha hecho con los chinos", dijo PPLive en el comunicado.



"Hemos puesto nuestros mejores esfuerzos para llegar a un acuerdo, pero no nos han dejado con otra opción que tomar acciones legales", apuntó.



Según reclama la empresa, se produjeron "severos cambios" en aspectos fundamentales de lo que se había acordado en el contrato, como cambios en el horario del comienzo de los partidos o la falta de público en los estadios, que habría supuesto "importantes pérdidas económicas".



PPLive tenía contrato para retransmitir la Premier en China hasta 2022, pero fue suspendido y Tencent, una de las mayores compañías del mundo, se hizo con los derechos el pasado septiembre. EFE