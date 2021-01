El Tottenham regresa a la irregularidad

Fútbol Internacional

Redacción deportes. El Tottenham de José Mourinho no pasó del empate a un tanto ante el modesto Fulham y con un solo triunfo en las seis últimas jornadas de la Liga inglesa, se aleja seis puntos del liderato, cayendo a la sexta plaza de la clasificación.



Parecía tener encarrilado el partido el Tottenham gracias a la aparición de Sergio Reguilón por banda izquierda. Con un centro perfecto con rosca, su quinta asistencia de la temporada, encontró a Harry Kane a los 25 minutos que remató de cabeza con potencia a la red.



Podía haber marcado el lateral español en la primera ocasión clara del partido y el premio era merecido por insistencia para el equipo de Mourinho. Alphonse Areola se lució ante un testarazo de Heung-Min Son.



Especuló en exceso el Tottenham, dominador de la posesión pero amasando en exceso cada ataque, y no supo firmar el tanto de la sentencia. Harry Winks tuvo la más clara y el poste repelió un remate de Son antes de que llegase el empate del Fulham, a los 74 minutos, con un cabezazo a placer de Cavaleiro al pase de Lookman que dio el quinto empate consecutivo a su equipo, que no logra salir del descenso.



Reguilón marcó en el último minuto pero el colegiado lo anuló por fuera de juego y no evitó la irregularidad en la que cae un equipo que ve alejarse la lucha por el título por su mala racha. EFE