Pochettino se estrena con un empate insuficiente

Fútbol Internacional

Jueves 7| 6:26 am





El argentino Mauricio Pochettino no pasó del empate en Saint Etienne en su estreno como entrenador del París Saint Germain (1-1), que se aleja del liderato que ostenta el Lyon en la decimoctava jornada de la Ligue 1.



Pochettino, en los pocos días que lleva como responsable del conjunto parisino, no pudo cambiar la dinámica del equipo, aún lejana de la contundencia que exhibió en los últimos años, especialmente en la liga francesa.



De hecho no pudo con un rival en crisis de identidad. El Saint Etienne, que ahora lleva siete encuentros sin perder aunque de ellos solo ha ganado uno, el resto son empates, está más pendiente de no caer a la zona de descenso que de objetivos mayores.



En el Stade Geoffroy Guichard el preparador argentino contó con nueve bajas. Neymar, Juan Bernat, Danilo, Alessandro Florenzi, Mauro Icardi, Presnel Kimpembe, Lanvin Kurzawa, Leandro Paredes y Rafinha, con diversas lesiones, están en la enfermería.



El primer once de Pochettino en el París Saint Germain estuvo formado por Keylor Navas, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Marquinhos, Mitchel Bakker; Idrissa Gyueye, Marco Verratti, Ander Herrera; Ángel Di María, Kylian Mbappe y Moise Kean.



El partido se puso cuesta arriba para el equipo parisino que a los diecinueve minutos tuvo el marcador en contra cuando un error de Gyueye en la media luna terminó con la pelota en los pies del gabonés Denis Bouanga que centró a Romain Hamouma que superó a Navas.



Logró el empate tres después gracias a un combinación de todo su ataque. Recibió el balón en el área Mbappe, que dejó la pelota a Marco Verratti que vio solo a Moise Kean que, se dio la vuelta y marcó que empate.



A pesar de su empeño buscó el triunfo el París Saint Germain que careció de acierto. Salió de Saint Etienne sin el triunfo y alejado del liderato que consolida el Lyon. / EFE