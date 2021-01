Celtic de Glasgow recibe críticas por un viaje a Dubái en pleno confinamiento

Fútbol Internacional

Martes 5| 9:42 am





El viceministro principal de Escocia, John Swinney, reprochó este martes al equipo del Celtic de Glasgow su decisión de viajar a Dubái (Emiratos Árabes Unidos) para hacer una concentración en pleno confinamiento nacional por el coronavirus.



En declaraciones a la BBC, Swinney consideró que "no es una buena idea" que el viaje haya seguido adelante a pesar de las restricciones decretadas ante el auge de casos de Covid-19 en Escocia, que afronta hasta finales de enero un cerrojazo similar al de marzo de 2020.



El viceprimer ministró comentó que los jugadores del Celtic de Glasgow, que subieron al avión este sábado tras su derrota ante el Rangers (0-1), no dieron "un ejemplo particularmente bueno" ante el inminente confinamiento.



"Cuando pedimos a los escoceses restricciones en su forma de vida, todos debemos predicar con el ejemplo", remarcó Swinney.



Según la BBC, el Gobierno escocés ha pedido a la Asociación Escocesa de Fútbol (SFA, por sus siglas en inglés) que investigue si el equipo "abusó" de sus privilegios en su marcha a Dubái y ha pedido que se prohíban este tipo de estancias cuando no cuenten con la autorización estatal.



Por su parte, el Celtic de Glasgow defendió este lunes en un comunicado que el campamento de entrenamiento se planeó "hace varios meses" y cuenta con la aprobación de "todas las autoridades futbolísticas relevantes y el gobierno escocés".



Además, indicó que la estadía, que tiene previsto acabar el 11 de enero, empezó antes de que entrara en vigor el confinamiento nacional y tiene lugar en un destino que está fuera de la lista de países sujetos a restricciones de viaje.



El equipo insistió en que la concentración cumple con todas las medidas de seguridad y añadió que "si el club no hubiera recibido la autorización del Gobierno escocés, no habría viajado". EFE