De Rossi: "Messi es el mejor jugador, pero Lewandowski lo merece"

Daniele de Rossi, campeón del mundo con Italia en 2006, aseguró que el argentino Leo Messi, delantero del Barcelona, "es el mejor jugador", pero consideró que el polaco Robert Lewandowski, atacante del Bayern Múnich, merece ganar el premio The Best de la FIFA 2020 a la vista de lo que ha hecho este año.



"Messi es siempre el mejor jugador, pero si se mira el año pasado entonces Robert Lewandowski se lo merece. Ganó la Liga de Campeones, marcó un gran número de goles y fue el mejor", afirmó a los medios de la FIFA De Rossi, que también compitió en los Mundiales de 2010 y 2014 y fue internacional en 117 ocasiones.



Lewandowski es uno de los tres nominados finalistas junto al portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus Turín, y el propio Messi, ganador el pasado año por delante del neerlandés Virgil van Dijk (Liverpool) y del luso, que logró el galardón en 2016 y 2017, en tanto que el madridista Luka Modric lo consiguió en 2018.



En cuanto a los técnicos, afirmó que "no es fácil, ya que los nominados han logrado grandes cosas. Normalmente la persona que ha ganado más títulos también recibe el premio, por lo que Hansi Flick, del Bayern Múnich, es el favorito. Se lo ha ganado".



"Cualquier entrenador que llega a un club seis meses antes del final de la temporada y tiene que enfrentarse a una pandemia que lo cambia todo y luego gana todo, merece el premio", apuntó el italiano sobre el trofeo al mejor técnico del año, al que aspiran, además de Hans-Dieter Flick, el también alemán Jurgen Klopp, del Liverpool, y el argentino Marcelo Bielsa, del Leeds United.



La gala de los premios The Best de la FIFA tendrá lugar este jueves a partir de las 19.00 CET (18.00 GMT) en la sede de la FIFA en Zúrich. También se entregarán los galardones a la mejor jugadora, al mejor técnico de fútbol femenino al mejor gol, a los mejores guardametas, masculino y femenino, así como se anunciarán los componentes del XI FIFPro/FIFA. EFE