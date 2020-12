Ucrania recurre al TAD su derrota ante Suiza en Liga de Naciones

Fútbol Internacional

La Federación de Ucrania (UAF) ha recurrido al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) la decisión de la UEFA de darle por perdido el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones contra Suiza, que no se jugó en la fecha prevista el mes pasado por contagios de COVID-19 en la selección ucraniana.



El TAD confirmó este viernes que la UAF solicita en su apelación que se anule la decisión de la UEFA y que el partido sea reprogramado o que en su caso se cancele la decisión de declararle perdedor y que el resultado del encuentro se decida por sorteo que lleve a cabo la UEFA.



La UAF presentó recurso de apelación al TAD contra la UEFA y la Asociación Suiza de Fútbol (SFA) tras la decisión del Órgano de Apelación de la UEFA, el pasado 25 de noviembre, que declaró a Ucrania perdedora por 3-0 del partido que debía jugarse en Lucerna el día 17 del mes pasado.



El órgano de la UEFA adoptó su decisión al considerar a Ucrania responsable de que el enfrentamiento no se llevara a cabo de acuerdo con las reglas especiales aplicables a la fase de grupos de la Liga de Naciones 2020-21.



El día del partido, las autoridades sanitarias de Lucerna decidieron que toda la delegación de la selección ucraniana debía permanecer en cuarentena por los casos de covid-19 confirmados y el partido no pudo jugarse como estaba previsto.



Como consecuencia de esa derrota Ucrania fue relegada de categoría en la competición. La selección ucraniana formaba parte del grupo 4 de la Liga A, en el que España terminó en primera posición y se clasificó para luchar por el título el año que viene en la fase final.



Alemania acabó en segunda posición, Suiza en tercera y Ucrania en cuarta, por lo que descendió a la Liga B.



El TAD comunicó que en los próximos días se nombrará un grupo de árbitros para el procedimiento que está en curso, en el que las partes han pasado a intercambiar documentación escrita. EFE