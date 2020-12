Las Ligas Europeas piden más solidaridad al repartir los ingresos televisivos

Fútbol Internacional

Las Ligas Europeas, la organización que agrupa entre otras a LaLiga española o la Premier League inglesa, proponen a la UEFA congelar el importe de los ingresos televisivos de las competiciones que paga a los clubes de la Liga de Campeones en el ciclo 2021-24 y destinar más a clubes de países que no participan, los llamados "pagos de solidaridad".



La propuesta, dada a conocer este viernes por las Ligas tras su asamblea general supone reducir el dinero que se paga a los equipos que disputan la Liga de Campeones en 2021-24 de los 2.044 millones que recibirían por temporada manteniendo el reparto actual a 1.904 millones, incorporando esa diferencia a los pagos de solidaridad, que se duplicarían de 140 a 280 millones.



"Nuestra propuesta es que los clubes de la Liga de Campeones reciban más o menos la misma cantidad que en el ciclo actual. Creemos que hay que reparar lo que se hizo mal en los ciclos 2015-18 y 2018-21", explicó el presidente de las Ligas Europeas, Lars-Christer Olsson, en una conferencia con periodistas.



Con "lo que se hizo mal", el ejecutivo sueco -que pasó por la UEFA en varios cargos entre 2000 y 2011- se refiere a los cambios en el reparto de los crecientes ingresos televisivos generados por las competiciones continentales, que para las Ligas Europeas ha privilegiado a los participantes en la Champions.



Una opinión que apoyan en datos: en la temporada 2014-15 los clubes que llegaron a la fase de grupos de la Champions recibieron 1.029,9 millones de euros y los de la Liga Europa 239,8. Tres años después, en el final del siguiente ciclo de contratos televisivos (2017-18), fueron 1.401,1 millones (un 36% más) para los equipos de la máxima competición y 428,2 millones (un 78% más) a la segunda.



En la temporada 2018-19, primera del ciclo televisivo actualmente vigente hasta 2021, los clubes de la Liga de Campeones percibieron 1.962,7 millones (un 40% que tres años antes), y los de la Liga Europa 559,2 millones (un 30,5% más). La 'tarta' para los clubes de la Champions pasó del 73,9% del total en 2015-18 al 78% en 2018-21.



Sin embargo, los pagos a clubes de competiciones europeas que no participaron en las competiciones continentales no han evolucionado igual: en la 2014-15 fueron unos 85 millones de euros, tres años después 125 millones (un 47% más) y con el cambio de ciclo quedaron estancados en 128 millones (un 2,4% de incremento) en la 2018-19,.



Según los cálculos de las Ligas Europeas, el incremento de ambas cantidades, que debería ser correlativo en relación a los crecientes ingresos televisivos, se ha desnivelado con los últimos cambios de reparto. Tomando la referencia de la última década, los pagos de solidaridad han crecido un 104,5%, frente al incremento del 166,4% de los pagos a los participantes, según las cuentas de un estudio que han elaborado junto a la consultora KPMG.



La tesis de las ligas es que la preponderancia de la Champions genera no solo desequilibrios entre los países, sino también en los propios campeonatos, ya que en los últimos tres años el 85% de los ingresos de las competiciones europeas se ha concentrado en los tres clubes más importantes de cada país de media.



Una situación que afecta menos a las cinco grandes ligas (Reino Unido, España, Italia, Alemania y Francia) que tienen varios clubes participando en las competiciones, pero que es especialmente acusada en ligas medianas como la de Portugal (que concentra el 88% de los ingresos en tres clubes), Ucrania (95%) y muchas ligas pequeñas.



"Sabemos lo que piensan los grandes clubes, quieren el dinero para ellos, por eso el reparto de la UEFA es tan importante. En las cinco principales ligas, con una buena distribución, podrían mejorar el nivel competitivo, varios clubes podrían ganar cada año. Y ellas no serían las más afectadas", consideró Olsson.



Por todo ello, la propuesta de las Ligas Europeas a la UEFA para el ciclo 2021-24 supondrá una 'congelación' de los ingresos de los clubes de Liga de Campeones: 1.904 millones a repartir entre sus equipos, un 73% del total; 700 millones (26,9% del total) a repartir entre los equipos de la Liga Europea y la próxima Liga Europa Conferencia, la tercera competición continental que debutará en la 2021-22; un 3% a equipos que no pasen las eliminatorias y duplicar los pagos de solidaridad de 140 millones (4%) a 280 (8%).



"Esto no se trata solo de los grandes equipos de las grandes ligas, el poder de los pagos de UEFA son muy importantes en ligas medianas y pequeñas. Hemos visto que el impacto de pequeñas ligas los clubes que juegan en rondas previas de las competiciones de la UEFA ya está generando desequilibrios competitivos y financieros", apunta el director ejecutivo de las Ligas Europeas Jacco Swart.



Habrá que ver si la propuesta cala en la UEFA y los grandes clubes -con la amenaza flotante de la Superliga Europea en el horizonte, más aún desde que el expresidente del Barcelona Josep María Bartomeu la planteara abiertamente hace unas semanas-, que parecen poco dispuestos a reducir sus ganancias de una competición cada vez más relevante en lo deportivo y lo económico. EFE