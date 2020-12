Los campeones del mundo en 1982 despiden a Paolo Rossi

Fútbol Internacional

Jueves 10| 5:55 am





Los componentes de la selección italiana campeona del mundo de 1982 se despertaron con la noticia de la muerte de Paolo Rossi y su sentir se hizo público de inmediato por medio de las redes sociales.



Fulvio Collovati: "Mis compañeros de 1982 me siguen escribiendo en el chat ... una parte de nosotros se ha ido. Una parte de mi vida se va".



Antonio Cabrini: "Hace seis meses perdí a un hermano, hoy estoy de luto por otro. No quiero decir nada más, no es momento de hablar".



Dino Zoff: "Lo siento mucho. No sé qué decir, fue un rayo de la nada. Siempre hemos tenido una gran relación con Paolo, simpático, inteligente, hacía tiempo que no sabíamos uno del otro, nos decían algo pero yo no pensaba que fuera tan grave. Las relaciones con él fueron maravillosas, fue muy amable. Inteligente, tenía todo para estar bien. Algo difícil de entender".



Giancarlo Antognoni: "Se va otra parte de la historia de mi amado fútbol. Gran Paolo contigo viví los mejores años en la selección. te quiero. Q.E.P.D".



Pietro Vierchowod: "Fue un gran jugador en el Mundial de 1982 y sobre todo fue una persona muy sensible, una buena persona. 2020 fue un año muy malo, nació mal y terminó peor".



Bruno Conti: “Nos llevaste al techo del mundo. Maldito 2020. Adiós amigo RIP". / EFE