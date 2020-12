Soteldo da positivo por COVID-19

Redacción Meridiano

CARACAS. El mediocampista venezolano Yeferson Soteldo, dio positivo por COVID-19 y no podrá disputar el encuentro ante Gremio de Porto Alegre esta noche, correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El vinotinto ya se encuentra aislado y siguiendo todos los protocolos necesarios

Dicha información, la publicó el club brasileño donde hace vida el venezolano.

Por precaução, porém, o Santos optou por fazer um novo exame de coronavírus no jogador após a apresentação dos sintomas e o resultado foi positivo. Com isso, Soteldo foi isolado no hotel em Porto Alegre e não estará em campo na Arena do Grêmio.