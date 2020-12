Löw lamenta muerte de Alejandro Sabella y le rinde tributo

Fútbol Internacional

El seleccionador alemán Joachim Löw lamentó este miércoles la muerte de Alejandro Sabella, su rival en la final de Brasil 2014, y le rindió tributo al destacar que había logrado armar un equipo armónico con la unión de mucho talento individual.



"La muerte de Alex Sabella me entristece. Solo lo vi personalmente una vez, en la final de Brasil 2014. Pero ya antes, durante las eliminatorias sudamericanas para ese Mundial, me había ocupado de Argentina", dijo Löw en declaraciones que recoge el "Süddeutsche Zeitung" de Múnich



Según Löw, Sabella logró crear una unidad y un equipo increíble a partir de individualidades y superestrellas con gran calidad técnica.



"Aportó organización y disciplina, era un hombre tranquilo y analítico. Me pareció siempre soberano. Un entrenador con una idea del juego. Por eso siempre tuve gran respeto por su trabajo", señaló.



"Después de la final, pese a su decepción, me felicitó de inmediato. Siempre recordará ese momento", agregó.EFE