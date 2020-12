Gremio buscará avanzar ante Guanarí en Porto Alegre

Fútbol Internacional

Miércoles 2| 3:17 pm





Sao Paulo. El Gremio recibirá este jueves en Porto Alegre al Guaraní paraguayo para definir una plaza en los cuartos de final de la Copa Libertadores, con la tranquilidad y la ventaja que le otorga su triunfo por 0-2 en su visita a Asunción.



Los dos goles de diferencia obtenidos la semana pasada dejaron al Gremio casi con la clasificación en la mano, pero la Libertadores es una obsesión para el entrenador del equipo brasileño, Renato Gaúcho, quien no pretende aflojar en el partido de vuelta.



El Gremio encadena catorce partidos sin conocer la derrota y está con su plantilla en plena forma, salvo el defensa argentino Walter Kannemann, quien está parado por una lesión desde hace casi un mes pero estaría en condiciones de jugar frente al Guaraní.



El departamento médico del club de Porto Alegre lo ha liberado, pero por su falta de ritmo podría estar en el banquillo, y Gaúcho mantendría en la alineación titular a David Braz, quien ha formado como defensa central junto a Pedro Geromel en los últimos partidos.



Otra ventaja que tiene el equipo brasileño es que llega a la cita con el Guaraní descansado pues no juega desde el pasado jueves, cuando derrotó en Asunción a los paraguayos con goles de Jean Pierre y Pepe, que volverán a estar en campo como titulares.



El equipo que dirige el argentino Gustavo Costas llega a Porto Alegre en un momento irregular, aunque el pasado domingo se recuperó en el Torneo Clausura paraguayo, derrotó por 2-1 al Sportivo Luqueño y entró al grupo de clasificación para la próxima fase.



Aunque Costas no se ha dado por vencido en la Libertadores, el club parece más motivado con avanzar en el campeonato paraguayo que con remontar el duro resultado de Asunción frente al Gremio.



Costas ha reconocido que el poderío del equipo brasileño y, aún cuando confía en los suyos, ha admitido también que el Guaraní no está en un buen momento y "a veces tiene bajones".



Más allá de los dos goles en contra, el equipo paraguayo también arrastrará la situación generada en torno al argentino Bautista Merlini, uno de sus mejores jugadores y que empieza a despedirse.



Berlini estaba cedido por el San Lorenzo de Almagro y el Guaraní tenía una opción de compra que finalmente no ejerció, por lo que el habilidoso volante deberá volver al club bonaerense a fines de este año.



En los cuartos de final de la Copa Libertadores, el Gremio o el Guaraní se verán las caras con el Santos, que este martes dejó en la cuneta al Liga de Quito ecuatoriano.



Alineaciones probables:



Gremio: Vanderlei; Luis Orejuela, Pedro Geromel, David Braz (o Walter Kannemann) y Bruno Cortez; Maicon, Darlan Pereira, Luiz Fernando, Jean Pierre y Pepe; Diego Souza (o Diego Churín).



Entrenador: Renato Gaúcho



Guaraní: Gaspar Servio; Nicolás Tripichio, Johan Romaña, Javier Báez, Miguel Benítez; Jorge Morel, Rodrigo Fernández, José Florentín, Bautista Merlini; Cecilio Domínguez y Raúl Bobadilla.



Entrenador: Gustavo Costas



Árbitro: El colombiano Wilmar Roldán, asistido en las bandas por sus compatriotas Dionisio Ruiz y Miguel Roldán.



Estadio: Gremio Arena, de la ciudad de Porto Alegre.



Hora: 21.30 hora local (00.30 GMT del viernes). EFE