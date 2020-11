Lewandowski y Harder recogen los premios del WFS a mejores jugadores del año

Fútbol Internacional

El delantero polaco del Bayern Múnich Robert Lewandowski y la atacante danesa del Chelsea Pernille Harder recogieron este viernes los premios a los mejores jugadores del año que entregan por primera vez el 'World Football Summit' y el diario As, en la clausura del foro virtual 'WFS Live'.



Lewandowski, que no pudo participar en el foro, envió un mensaje en el que expresó que es "un gran honor" ser el primer ganador de este trofeo. "Espero que la gente en España esté bien. Por favor, cuidad de vosotros y de vuestros seres queridos. Espero veros a todos pronto en estadios llenos de aficionados", añadió.



Por su parte, Harder sí que intervino por videoconferencia, en la que explicó que recibir un premio le pone "un poco de presión", pero es algo a lo que está "acostumbrada" como jugadora profesional, así como deseó ganar "muchos títulos" en su primer año en el Chelsea inglés, después de ganar cuatro Bundesligas y ser dos veces subcampeona de Europa con el Wolfsburgo alemán.



La delantera danesa también reflexionó sobre el crecimiento del fútbol femenino. "No recuerdo ver muchos partidos de fútbol femenino en televisión cuando eran niña y es ahora en los últimos cinco años cuando está creciendo. Las jóvenes pueden vernos a nosotros como nosotros vimos a Messi o Ronaldo", recordó.



Durante la jornada final del congreso virtual intervinieron varios de los premiados, como el consejero delegado de la Bundesliga alemana Christian Seifert, que ganó el premio al mejor ejecutivo del año, además del de mejor plataforma digital, para la tecnología de datos de partidos desarrollada por la liga alemana con Amazon.



En su intervención el directivo del fútbol alemán consideró que un buen ejecutivo tiene que "confiar en sí mismo y también en su gente", así como "comunicarse abiertamente" y aceptar que "hay cosas que no sabes cómo afrontar pero que lo lograrás".



El Celta de Vigo, premiado a la mejor estrategia de internacionalización, estuvo representado por su director comercial, Carlos Salvador, que destacó que su objetivo es "crecer como una marca global de la manera correcta" y reconoció que el contenido digital es "la mejor forma de llegar a los aficionados".



Por parte del Deportivo Cali colombiano, premiado a la mejor iniciativa comercial del año, Nicolás Borrero explicó que su objetivo es "tener impacto en la comunidad" más allá del fútbol y ofrecer "un desarrollo integral a los niños" de su entorno "a través de la educación".



Entre los premiados también estuvo el Banco Santander, galardonado como mejor iniciativa de innovación por su dispositivo 'Fieeld' que permite seguir el fútbol a los invidentes. Su director de Patrocinios, Enrique Geijo, explicó que su objetivo con esa tecnología es "promover la inclusión y la innovación".



El estadio de fútbol americano Allegiant Stadium (Las Vegas, Estados Unidos) ganó el premio al mejor recinto deportivo, Horizm el de mejor proveedor, 'Dream a Dream' el premio a la mejor iniciativa social vinculada con el fútbol, Visa en la mejor iniciativa en fútbol femenino y la empresa francesa Inmersiv.io en la mejor tecnológica emergente.

