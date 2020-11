El Sevilla se instala en los octavos de final de la Champions.

Fútbol Internacional

Martes 24| 4:48 pm





Moscú. El Sevilla logró este martes una heroica victoria en el minuto 95 ante el Krasnodar (1-2) que selló su clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones.



El héroe fue Munir, que, después de una gran segunda parte, marcó el gol del triunfo en el tiempo añadido y con su pierna 'mala', la derecha.



Como el Chelsea también ganó en Rennes con el mismo resultado (1-2), ahora sólo quedará decidir en los próximos dos encuentros qué equipo es el primero de grupo.



Todo pintaba bien para el Sevilla cuando Rakitic marcó a los cuatro minutos, pero los "Toros" no se dejaron torear, adelantaron líneas y empataron tras el descanso.



Sólo en el último cuarto de hora los pupilos de Julen Lopetegui, que estuvo brillante en los cambios, volvieron a tomar el mando y se llevaron los tres puntos.



Ante la falta de laterales derechos, el técnico español optó por arrancar con Koundé por la derecha y colocó al serbio Gudelj en el centro de la defensa junto a Diego Carlos.



Mientras, el conjunto ruso salió de inicio con una alineación muy ofensiva con el francés Remy Cabella, recuperado ya del coronavirus, como principal novedad, pero no pudo contar con su portero titular, Safónov, enfermo de COVID-19.



La suerte le sonrió al Sevilla desde el principio. Un fallo en la salida del balón de Gazinsky lo aprovechó Ocampos para galopar por la derecha, superar a Ramírez y centrar al área.



El despeje lo aprovechó al borde del área grande Rakitic para empalmar de primeras un obús que entró rozando el poste derecho de la portería rusa. Un gran gol (min.4).



Después Koundé, que se mostró muy seguro en la banda derecha desde el saque inicial, puso a prueba al portero ruso en otro contraataque armado por Ocampos. Recortó al brasileño Kaio, pero su disparo mordido fue despejado por Gorodov.



El partido estaba donde quería el equipo español. Un gol en la alforja y los locales incapaces de superar la presión sevillista en toda la cancha.



A la media hora, el Krasnodar estuvo a punto de dispararse de nuevo en un pie. El sueco Berg tocó el balón con un brazo, pero el árbitro consideró que la jugada era involuntaria y no señaló penalti.



Los locales sólo despertaron en los últimos minutos del primer tiempo. Bastaron varias pérdidas visitantes en el centro para dar vida al equipo ruso.



Con todo, Cabella fue el único que inquietó la portería del Sevilla tras una buena internada, pero su flojo disparo fue a parar a los guantes de Vaclik.



Adelantó líneas el Krasnodar tras el descanso con la entrada del brasileño Wanderson. Primero, Claesson puso a prueba al guardameta sevillista y después Cabella tuvo una inmejorable ocasión para marcar el gol del empate.



Gudelj falló en la salida del balón, el francés se lo robó y encaró a Vaclik, le superó y cuando parecía que el gol a puerta vacía era inevitable, apareció Koundé y rozó lo suficiente el esférico para que fuera escupido por el poste (min.49).



El Sevilla estaba avisado. Lopetegui no quería sorpresas e introdujo en el campo a Jordán por Óscar. El equipo español quería recuperar el control.



No surtió efecto. Justo después de que De Jong tuviera en sus botas el 0-2, los locales lograron empatar por medio de Wanderson, que marcó a pase de Olsson (min.56).



El partido se convirtió en un correcalles. Oliver salió con muchas ganas y encontró un aliado en un Munir muy activo. El Sevilla no se conformaba.



Idrissi tuvo en sus botas el gol de la victoria en un contraataque, pero su disparo tras regatear a Smólnikov fue despejado milagrosamente con el rostro por Gorodov. Los cambios de Lopetigui comenzaron a funcionar.



Los últimos minutos fueron un asedio sevillista. Al equipo ruso se le había acabado el gas. Al de Lopetegui le sobraba ambición, pero le faltaba creatividad.



Pero apareció Munir. El delantero lo había intentado de todas las maneras en el segundo tiempo, pero no desesperó. Espero su oportunidad. En el último suspiro, recibió el balón en el área, su primer intento no cuajó, pero su disparo con la derecha superó al portero ruso. Gol y el Sevilla clasificado para octavos (min.95).



- Ficha técnica:



1 - Krasnodar: Gorodov; Smólnikov, Martynóvich, Kaio, Ramírez; Gazinsky, Cabella (Utkin, min.85), Olsson (Vilhena, min.67); Claesson (Chernov, min.84), Suleymánov (Wanderson, min.46) y Berg (Ari, min.67).



2 - Sevilla: Vaclik; Escudero (Rekik, min.61), Gudelj, Diego Carlos, Koundé; Fernando, Óscar (Jordán, min.53); Rakitic (Oliver, min.61), Ocampos (Idrissi, min.72), Munir; y De Jong (En-Nesyri, min.72).



Goles: 0-1, min. 4: Rakitic. 1-1, min. 56: Wanderson. 1-2, min. 95: Munir.



Árbitro: Marco Guida (ITA). Amonestó a Suleymánov y Jordán.



Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio Krasnodar ante 10.000 espectadores. / EFE