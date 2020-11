Scholl: La debacle ante España no tiene nada ver con Joachim Löw

Fútbol Internacional

El exinternacional alemán Mehmet Scholl sostuvo que la goleada sufrida por Alemania ante España por 6-0 "no tiene nada que ver" con el actual seleccionador Joachim Löw sino que es el resultado de errores cometidos durante años en la formación de jugadores y entrenadores.



"Jogi Löw tiene ahora que hacer frente a lo que anda mal desde hace años en la formación de jugadores y entrenadores. Hace tres años me pusieron en la picota cuando lo advertí. Falta una formación para el éxito, ya no se transmiten elementos fundamentales", dijo Scholl al diario "Bild".



En 2017 Scholl había pronosticado que pronto llegaría un varapalo para el fútbol alemán debido a lo que se estaba haciendo en la formación de jugadores.



"Pueden correr de arriba a abajo 18 sistemas diferentes y no sirve para nada. A la nueva generación le falta mentalidad ganadora", opinó.



Scholl se refirió también a las peticiones para que Jerome Boateng, Mats Hummels y Thomas Müller vuelvan a la selección y comentó que "ellos tampoco pueden salvar la situación, se trata de la formación de la nueva generación".



"Antes todo el mundo se alegraba de una semana con partidos de selecciones. Hoy todo el mundo espera que pase lo más rápido posible", señaló.



Scholl critica desde hace tiempo el prestigio que han ganado cierto tipo de entrenadores que él llama "entrenadores de laptop" que analizan minuciosamente cuestiones tácticas pero no saben manejar un vestuario ni trasmiten una mentalidad ganadora a los jugadores. / EFE