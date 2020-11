Roberto Martínez: 50 duelos con la selección belga

Fútbol Internacional

El español Roberto Martínez alcanzará esta noche el medio centenar de partidos al frente de la selección de Bélgica, un periplo que comenzó con dudas por su debut con derrota pero que desde entonces ha logrado convencer a los más escépticos con su gestión de la generación dorada del fútbol belga.



La prensa belga destaca este domingo, a unas horas del partido frente a Inglaterra en el que el español llegará a esa cifra redonda, que Martínez ha logrado "poner a casi todo el mundo de acuerdo" y seducir incluso a sus críticos a golpe de resultados espectaculares, con 147 goles en 49 partidos, una media de tres por encuentro.



Su momento culminante hasta la fecha ha sido el tercer puesto en el Mundial de Rusia de 2018, donde ni siquiera la derrota en semifinales frente a Francia oscureció un amplio reconocimiento positivo del papel de la selección belga y que el mundo futbolístico se quitara el sombrero ante sus victorias contra Japón (3-2) o Brasil (1-2).



"Desde su derrota en su debut contra la España de su infancia, el seleccionador nacional ha crecido como técnico para imponer su visión del fútbol dentro de la Federación Belga, totalmente comprometida con su causa. Ahora es el verdadero jefe", apunta el diario francófono Le Soir.



Varios medios apuntan aquella derrota contra España en septiembre de 2016 (0-2) como un punto de inflexión para el seleccionador, que se dio cuenta entonces que Bélgica no podía crecer en el 4-5-1 de su predecesor.



"Estos noventa minutos y esta derrota le hicieron comprender rápidamente que Bélgica no podía crecer en esta filosofía, lo que le empujó a cambiar su sistema de juego desde el próximo encuentro, en Chipre", explica Le Soir.



Ya desde su segundo partido, Martínez puso en práctica el sistema que varios medios señalan como "el mejor reflejo de sus ideas", el 3-4-3 que le ha acompañado en la inmensa mayoría de sus 49 partidos con la selección.



Los periódicos también subrayan su carácter afable, su "optimismo al extremo" y su insistencia en cuidar siempre de sus jugadores, incluso tras partidos mediocres. "Nunca ha criticado frontalmente a ninguno de sus hombres y mucho menos a los más jóvenes, a los que protege como una gallina a sus pollitos", apunta Le Soir.



Según datos recogidos por el diario flamenco Het Nieuwsblad, en sus cuatro años con los Diablos Rojos Martínez ha ganado 38 partidos, empatado siete y perdido cuatro, con 147 goles a favor y solo 39 en contra.



El defensa del Tottenham Hotspur Toby Alderweireld y el delantero del Napoli Dries Mertens han sido sus jugadores más utilizados, ambos con 41 internacionalidades bajo la tutela del español, mientras que Romelu Lukaku (Inter de Milán) ha sido el más goleador en esta etapa, con 38 goles en 36 partidos.



El madridista Eden Hazard, que no jugará esta noche en el partido número 50 de Martínez por su contagio de coronavirus, ha dado el mayor número de asistencias, 19, desde la llegada del español.



Los Diablos Rojos llevan en lo más alto del ránking de la FIFA 787 días, desde el 20 de septiembre de 2018; únicamente Brasil (4.699 días), España (1.959) y Alemania (1.148) se mantuvieron cómo número 1 durante más tiempo, destaca Het Nieuwsblad.



El análisis de Le Soir señala una trayectoria con muchas luces y escasas sombras, aunque también advierte de la posibilidad cada vez más cercana de que la generación de Hazard, Lukaku, Courtois, De Bruyne y Mertens se quede sin levantar un trofeo.



"Pese a ello, en cuatro años (Martínez) ha podido seducir a los observadores, gracias a su cuidadoso discurso pero también a través de ajustes y golpes tácticos que le permitieron diferenciarse de su antecesor", recalca la prensa.

