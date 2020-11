José "Brujo" Martínez, cuarto criollo que levanta trofeo en MLS este año

Fútbol Internacional

FILADELFIA. El camino hacia la Copa MLS pasará por Filadelfia después de que el Union se quedara con la Supporters' Shield y el principal favorito de los playoffs de la Conferencia Este en el último día de la temporada regular de la MLS el domingo.

El Union consiguió goles de Sergio Santos y Cory Burke para vencer 2-0 a New England y reclamar el Supporters 'Shield por primera vez en la historia del club. Es el primer gran trofeo para la Unión en su undécima temporada de la MLS.

“Sobre el papel, probablemente no somos los más talentosos o el equipo que la gente elegiría a principios de año. Pero eso es lo que hace que los deportes profesionales sean especiales ”, dijo el entrenador Jim Curtain. “Un grupo de muchachos que tienen fe, que tienen confianza. Mejoran cada día y están en un buen ambiente. Es un grupo especial el que tenemos y, de nuevo, no podría estar más orgulloso de los jugadores ”.

En el oeste, el Sporting Kansas City resistió un campo nevado y descuidado en Utah para una victoria por 2-0 sobre Real Salt Lake y reclamó el primer sembrado en la Conferencia Oeste. Sporting KC consiguió goles de Khiry Shelton y Erik Hurtado a principios de la segunda mitad para asegurar la ventaja de local.

Los playoffs de eliminación simple de la Copa MLS comenzarán el 20 de noviembre luego de una próxima pausa en el calendario de la FIFA para partidos internacionales. Sporting KC abrirá con el sembrado No. 8 San José.

“Fue increíble en el campo. No había nada que pudieras hacer. Ni siquiera pudimos jugar tan bien, pero encontramos el camino ”, dijo el entrenador del Sporting KC, Peter Vermes. “Una vez más, fue grande para nosotros, es grande para el club, es grande para la ciudad. La ventaja de local es obviamente mucho más importante cuando tienes tu estadio lleno, pero tener algunos fanáticos es realmente importante ".

La nevada victoria de Kansas City fue parte de un último día salvaje en la Conferencia Oeste, con goles tardíos en Los Ángeles y Houston barajando el cuadro de playoffs.

LAFC, los ganadores del Supporters 'Shield del año pasado, entregaron un empate tardío en un empate 1-1 con Portland que dejó a los Timbers en el tercer puesto en el Oeste. Combinado con el gol de Colorado en el minuto 93 de Diego Rubio para una victoria por 2-1 sobre Houston, los Rapids saltaron al quinto lugar en el Oeste y LAFC cayó al séptimo sembrado.

La recompensa de LAFC es un viaje al campeón defensor de la Copa MLS, Seattle, en una revancha de la final de la Conferencia Oeste del año pasado ganada por los Sounders en la carretera. Seattle, el segundo sembrado, cerró la temporada con una victoria por 4-1 sobre San José.

"Tienes que vencer a los mejores si quieres ser el mejor", dijo el entrenador de Seattle, Brian Schmetzer. “Obviamente, LAFC va a tener una venganza en su mente y van a querer venir aquí y hacer lo que les hicimos allí. Va a ser un partido muy animado ".

Los otros enfrentamientos en la primera ronda en el Oeste tienen al sembrado No. 3 Portland recibiendo al sembrado No. 6 FC Dallas y al Minnesota United cuarto sembrado recibiendo al sembrado No. 5 Colorado.

Solo Filadelfia y Toronto tuvieron la oportunidad de reclamar el título de la temporada regular entrando en el último día de la temporada. Pero la Unión mantuvo todos los desempates con Toronto mientras ganaran.

Toronto terminó con el segundo sembrado en el Este a pesar de una derrota por 2-1 ante los New York Red Bulls.

La Conferencia Este tuvo un atasco en la parte inferior de la clasificación, y el último día terminó con ambos equipos de expansión reclamando puestos en los playoffs.

Nashville ya se había asegurado un lugar en la postemporada, pero tendrá un partido en casa para la ronda de play-in después de anotar dos veces en los minutos finales para reclamar una victoria por 3-2 sobre Orlando City. El equipo de expansión Inter Miami venció al FC Cincinnati 2-1 y reclamó el último puesto en los playoffs en el Este después de que Chicago perdiera 4-3 ante NYCFC.

Uno de esos lados de expansión está garantizado para avanzar, con Nashville recibiendo al Inter Miami. En el otro partido de la ronda de play-in, el sembrado No. 8 New England recibirá al noveno sembrado Montreal. El Impact venció al DC United 3-2 para reclamar un lugar en la postemporada.

La derrota ante Nashville más la victoria de Columbus por 2-1 sobre Atlanta United dejó a Orlando City en el cuarto lugar de la clasificación final. Orlando City se enfrentará ahora al sembrado No. 5 NYCFC en la primera ronda. El otro enfrentamiento de la Conferencia Este es el sembrado No. 3 Columbus frente al sembrado No. 6 New York Red Bulls. / AP

Nota del Editor: José "Brujo" Martínez jugó los 90 minutos y repartió una asistencia en el triunfo del Union. En total, acumuló 1407 minutos, repartidos en 17 encuentros. Con este éxito, se sumó a los jugadores venezolanos Pablo Bonilla y Renzo Zambrano, así como el entrenador Giovanni Savarese en obtener títulos de la MLS en 2020, al ganar ellos el torneo MLS Is Back en agosto.