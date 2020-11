Fútbol Internacional

Diego Maradona está "totalmente consciente" y ya se "quiere ir" del hospital en el que fue internado este lunes por un "bajón anímico", informó a la prensa uno de sus médicos, Leopoldo Luque.



"El objetivo mío es que se quede hasta mañana. (Pero) él tiene principio de autonomía y hay que respetarlo. Está totalmente consciente y se quiere ir", señaló hoy el también neurocirujano a las puertas del sanatorio Ipensa, en la ciudad bonaerense de La Plata.



Según añadió, el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, que además de tener antecedentes cardíacos, ser hipertenso y haber sido operado de la rodilla derecha en 2019, sufre de insomnio, "pasó la noche bien", está "bien de ánimo" e incluso caminó dentro de la clínica.



"La situación está evolucionando como queríamos, está absolutamente consciente. Cuando él se pone también tan consciente se quiere ir, es conocido que no quiere a los médicos", señaló.



Este lunes, "el 10", que el pasado viernes cumplió 60 años, fue hospitalizado después de haber pasado "una semana media complicada para él emocionalmente", con "mucha presión" que le generó un "bajón anímico" y que "le afectó a la alimentación", según había dicho ya el médico el lunes.



Es por eso que le recomendó internarse, y él tras negarse un poco acabó aceptando.



"Está anémico, estaba deshidratado, eso se le está corrigiendo. En realidad uno corrige digamos una parte, después es un tratamiento a largo plazo que se va a hacer en forma ambulatoria", agregó Luque, quien explicó que lo deseable es que se quede en total tres días y deseó que él quiera quedarse hasta el miércoles.



Luque especificó que buscan resolver "una parte clínica que lo hacía a él estar muy débil, muy cansado" y "caminar mal".



"Las anemias son multifactoriales, una de las causas es la alimentación, él tiene un 'bypass' gástrico que hace que no se absorba bien el hierro y es más propenso a este tipo de patologías", argumentó.



Al ser preguntado cuándo podrá volver a trabajar, el médico afirmó que si Maradona quiere, "puede ir a trabajar ahora".



"La internación es una recomendación médica por un paciente muy particular y especial como es él", remarcó.

EFE