VIDEOS: Joel Graterol inició el gol de su equipo tras detener penalti

FREDDY PERDOMO | @SpgFreddy

Joel Graterol sigue demostrando que es uno de los arqueros que en mejor rendimiento están en el continente, luego de detener otro penalti en la Copa Libertadores, en lo que fue un empate 1-1 de su América de Cali frente al Gremio en Brasil. El conjunto colombiano quedó eliminado de la Libertadores y sin chance de clasificar a la Sudamericana.

Sin embargo, pese a la primera atajada de Graterol, el conjunto brasileño tuvo otra oportunidad desde los 11 metros, esta vez Diego Souza no falló y le arruinó la noche al cuadro cafetero, todo esto en el minuto 99.

Joel Graterol atajó un penalti a los 53 minutos, a Robinho; y de esa jugada nació el contraataque que le dio el 0-1 a América: centro de Duván Vergara y autogol de Walter Kannemann. Merecido resultado, que trabajó todo el resto del partido.

Así fueron las jugadas:

GOL DO AMÉRICA! Após Robinho perder o pênalti, o América abre o placar com gol contra de Kannemann Grêmio 0x1 América de Cali pic.twitter.com/MfYyOGEltj

EL DATO 🗒️



📍El arquero 🇻🇪 Joel Graterol actual titular del América de Cali 🇨🇴 ha recibido 7️⃣ disparos desde el punto penal, ha atajado 3️⃣ y le han marcado 4️⃣.



📝 Penales Atajados:

🇻🇪 Zamora FC vs Portuguesa 🇻🇪

🇨🇴 América Cali vs Católica 🇨🇱

🇧🇷 Gremio vs América Cali 🇨🇴 pic.twitter.com/tzNgGd2woj