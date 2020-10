Flamengo, el campeón, vence al Junior y termina como primero en su grupo

Fútbol Internacional

El Flamengo, campeón de la Copa Libertadores en 2019 y dirigido por el español Domènec Torrent, derrotó este miércoles por 3-1 en el Maracaná de Río de Janeiro al colombiano Junior de Barranquilla y ganó el Grupo A de la actual edición del torneo, además con boleto anticipado a octavos de final.



Los goles del equipo brasileño fueron convertidos por Thuler, Lincoln y Bruno Henrique, mientras que el internacional Teófilo Gutiérrez descontó para los visitantes.



Con la victoria, el Flamengo terminó en la primera posición con 15 puntos, mientras que el Junior se quedó en la tercera casilla con seis unidades y pasará a jugar la Copa Sudamericana.



En el partido de este miércoles, Flamengo presentó un equipo mixto con varios suplentes, pero salió desde el primer minuto por el triunfo.



A los cinco minutos, el atacante Lincoln dio el primer campanazo inquietando la portería colombiana, defendida por el experimentado guardameta uruguayo Sebastián Vieira, y a los nueve Vitinho estrelló un remate en el travesaño.



La insistencia del conjunto brasileño se compensó rápidamente a los diez minutos con un gol del defensa Thuler después de un cabezazo de su compañero de zaga Leo Pereira.



Los pupilos de Torrent no retiraron el pie del acelerador y Vitinho, el goleador Bruno Henrique, el experimentado Diego, Michael y el centrocampista Willian Arao volvieron a inquietar a Vieira.



La primera oportunidad para el Junior se presentó a los veinte minutos en un tiro libre ejecutado por el venezolano Luis González y que el zaguero Daniel Rosero no consiguió capitalizar sobre la portería de César, quien reaparecía con el 'Mengao'.



Los dirigidos por el ex Atlético de Madrid Luis Amaranto Perea tuvieron otra oportunidad para igualar en el minuto treinta con el mundialista Gutiérrez tras un pase de Edwuin Cetré.



Cuando el Júnior intentaba el empate, llegó a los 39 minutos el segundo del 'Fla' en una jugada de Bruno Henrique y que Lincoln consiguió definir.



En el segundo tiempo Cetré aproximó de nuevo al Junior al comienzo del período, pero el Flamengo reaccionó rápido y Michael y Bruno Henrique volvieron a llevar peligro a Vieira.



En el minuto 68, en un letal contragolpe, Junior descontó con un tanto de Gutiérrez, pero los cariocas respondieron primero con una jugada de peligro de Lázaro y después, a los 74 minutos, con el lapidario tanto de Bruno Henrique, de cabeza, en el cobro de un tiro de esquina.



Antes de finalizar el partido, el recién ingresado Ramón tuvo la oportunidad de ampliar el marcador, mientras que Cetré pudo acercar más al Junior en un tiro libre que se estrelló en el vertical.



- Ficha técnica:



3. Flamengo: César; Matheuzinho, Thuler (m.67, Gabriel Noga), Leo Pereira, René; Willian Arao (m.46, Gomes), Vitinho (m.46, Lázaro), Diego, Michael; Bruno Henrique y Lincoln (m.78, Ramón).



Entrenador: Domènec Torrent.



1. Junior: Sebastián Vieira; Marlon Piedrahíta (m.84, James Sánchez), Willer Ditta, Daniel Rosero, Gabriel Fuentes; Leonardo Pico, Didier Moreno (m.70, Larry Vásquez), Edwuin Cetré, Luis González (m.70, Fabián Viáfara); Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja (m.83, Carmelo Valencia).



Entrenador: Luis Amaranto Perea.



Goles: 1-0, m.10: Thuler. 2-0, m.39: Lincoln. 2-1, m. 68: Teófilo Gutiérrez. 3-1, m.74: Bruno Henrique.



Árbitro: el argentino Patricio Loustau, que amonestó a Cetré.



Incidencias: partido de la sexta y última jornada del Grupo A de la Copa Libertadores jugado en el estadio Maracaná de la ciudad brasileña de Río de Janeiro. / EFE