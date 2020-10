Soteldo volvió a portar la banda de capitán en el Santos y los suyos ganaron

Fútbol Internacional

Martes 20| 8:37 pm





SAO PAULO. Un Santos ya clasificado remontó este martes en el tiempo de descuento con un gol de Marcos Leonardo, de 17 años, y eliminó a un Defensa y Justicia argentino que perdió por 2-1 su billete a los octavos de final en la recta final del partido, en la última jornada del grupo G de la Copa Libertadores.



El equipo que dirige Hernán Crespo se quedó a las puertas de la siguiente ronda del torneo, con seis puntos, superado por el Delfín ecuatoriano, que cerró la fase con siete unidades tras vencer por 0-1 al Olimpia paraguayo.



El conjunto argentino bajó los brazos al final del encuentro pese a adelantarse en el marcador con el tanto de Braian Romero en el minuto 51, pero Lucas Braga anuló la diferencia en el 78 y Marcos Leonardo dio la puntilla en el 91. Ambos salieron desde el banquillo.



En vísperas del 80 cumpleaños de Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', el cuadro albinegro consiguió los tres puntos sufriendo, pese al desacierto de Kaio Jorge y Arthur Gomes, dos jóvenes promesas que desaprovecharon un sinfín de oportunidades.



Santos acaba la fase de grupos invicto con cinco victorias y un solo empate que le podrían dejar como el mejor equipo de la fase de grupos, dependiendo de lo que haga el Palmeiras en el B.



La presión alta fue la estrategia de inicio para sorprender a los argentinos. En el ataque le sobraba velocidad con dos extremos como el venezolano Yeferson Soteldo y el brasileño Arthur Gomes, y Kaio Jorge, campeón mundial con la Canarinha Sub'17, en punta.



Los tres fueron los canalizadores del juego albinegro y la principal amenaza para los hombres de Crespo, que supieron esperar atrás pese a la necesidad de los tres puntos.



En el minuto tres, Kaio Jorge, de 18 años, ya lanzó el primer aviso. Después le tocaría el turno a un desafortunado Arthur Gomes, que por dos veces disparó al aire en oportunidades clarísimas para estrenar el marcador. También desaprovechó una pésima salida del balón de los argentinos que le dejó solo en el balcón del área.



Defensa y Justicia estuvo muy serio en defensa. El central Adonis Frías protagonizó un duelo de gladiadores con Kaio Jorge, al que por momentos desesperó por su estrecho marcaje.



Aunque tampoco renunció por completo al ataque. Con el paso de los minutos, el cuadro de Crespo encontró más espacios. Hachen obligó a Joao Paulo a estirarse con un disparo fortísimo desde fuera del área. En el córner siguiente, una siesta de la zaga santista por poco no acaba en desgracia.



Santos cambió entonces el guion de los primeros minutos.



Cedió algo de terreno y apostó al contragolpe. En una de esas galopadas al espacio, Kaio Jorge le dio un pase medido a Soteldo, pero el venezolano se resbaló en el momento en que iba a finalizar y no acertó al arco rival. Otro oportunidad clara perdida.



En la reanudación, el técnico 'Cuca' movió el banquillo y dio entrada a otro joven, el mediapunta Lucas Lourenço, de 19 años. No mejoró el equipo, más bien lo contrario.



El equipo comenzó a presionar más arriba y muy pronto recogió los frutos. Pizzini progresó por el lado derecho y cruzó para Romero, que solo tuvo que poner la bota para anotar el gol.



Santos reaccionó rápido, aunque con la pólvora mojada. Kaio Jorge erró dos remates dentro del área pequeña. El primero fue un cabezazo que mandó por encima del larguero y en el segundo no impactó correctamente el balón.



Sin embargo, Santos persistió y encontró la receta de la remontada en el banquillo con los tantos de Lucas Braga y de Marcos Leonardo cuando el Defensa y Justicia ya tenía medio billete de octavos en el bolsillo.



- Ficha técnica:



2. Santos: Joao Paulo; Pará (m.82, Marcos Leonardo), Luiz Felipe, Luan Peres, Felipe Jonatan (m.74, Wagner); Jobson (m.57, Sandry), Diego Pituca, Jean Mota (m.46, Lucas Lourenço); Arthur Gomes (m.57, Lucas Braga), Kaio Jorge y Yeferson Soteldo.



Entrenador: Cuca.



1. Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Adonis Frías, Franco Paredes (m.94, Nicolás Leguizamón), Héctor Martínez; Ciro Rius, Enzo Fernández (m.78, Nelson Acevedo), Marcelo Benítez, Eugenio Isnaldo; Brian Romero, Francisco Pizzini (m.69, Washington Camacho) y Gabriel Hachen (m.78, Miguel Merentiel).



Entrenador: Hernán Crespo.



Goles: 0-1, m.51: Braian Romero. 1-1, m.78: Lucas Braga. 2-1, m.91: Marcos Leonardo.



Árbitro: el uruguayo Leodán González amonestó a Romero, Robson, Martínez, Braga, Evaristo y Wagner.



Incidencias: partido de la sexta jornada del grupo G de la Copa Libertadores, jugado en el estadio Vila Belmiro, en Santos. EFE