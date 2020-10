Pirlo: "Guardiola es un ejemplo"

Fútbol Internacional

Lunes 19| 11:23 am





El italiano Andrea Pirlo, técnico del Juventus Turín, consideró que el español Pep Guardiola, preparador del Manchester City, "es un ejemplo para todos" y "un modelo a seguir".



"Guardiola es un ejemplo para todos nosotros, es uno de los mejores. Dio un camino a seguir a los jóvenes entrenadores que querían promover un fútbol ofensivo. Cada uno de nosotros tiene sus ideas y quiere desarrollarlas, pero él es sin duda un modelo a seguir para todo el movimiento futbolístico", dijo Pirlo en una entrevista a la UEFA.



"Me gusta su estilo de juego, atacar siempre, condicionar el juego para mandar en todas las situaciones. Este debe ser nuestro objetivo para el futuro", agregó el técnico italiano, que debutará este martes en la Liga de Campeones en el partido contra el Dinamo Kiev.



Contratado en agosto después del despido de Maurizio Sarri, Pirlo encara su primera experiencia absoluta como entrenador y está trabajando en un fútbol moderno y ofensivo.



"En el banquillo noto más el estrés que en mi carrera de jugador. En el campo decidía yo qué hacer con el balón, en el banquillo solo puedo dirigir, pero son los jugadores quienes interpretan su posición", reconoció.



Tras enfrentarse varias veces con el portugués Cristiano Ronaldo en su carrera de jugador, Pirlo es ahora el entrenador de CR7, algo que, admitió, no esperaba.



"Nunca habría imaginado entrenar a Cristiano, pero estoy feliz por contar con un grande del fútbol y por verle entrenar y jugar. Para mí es un placer. Con 35 años trabaja como un chico, con la misma pasión y ganas de mejorar cada día. Es un ejemplo para todos", afirmó.



Eso sí, Pirlo no podrá contar con Cristiano este martes en la visita al Dinamo Kiev, ya que el delantero luso está en cuarentena tras dar positivo por coronavirus. EFE