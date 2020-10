Gordon Banks: la parada del siglo

Fútbol Internacional

Samuel Aldrey

“Aquel fue mi mejor partido con Inglaterra”, así rememoró Gordon Banks un 7 de junio, en el estadio Jalisco, en Guadalajara, la segunda jornada del grupo 3. Brasil e Inglaterra habían ganado su primer partido. La gente entendía que el que ganará aquel partido sería campeón del Mundo.

La victoria de Brasil fue lo menos comentado al terminar el partido, sí, ganó la Canarinha con gol de Jairzinho, pero aquella jugada no quedó grabada en la memoria. Peculiar que se recuerde más una jugada y no un gol. El recuerdo no es un regate, ni un caño, ni un sombrero es...una parada. La parada de Gordon Banks.

Banks era un pobre querubín. Pobre porque su época la vida en la cancha era tan paupérrima, cobraban solo 20 libras por juego, aún los arqueros no usaban guantes y un querubín porque sus paradas parecían evitar que las almas de sus compañeros visitaran los infiernos de la derrota.

Contra Brasil en ese partido hizo una de esas atajadas. Fue una escapada por derecha, precisamente de Jairzinho, que se deshizo de Cooper, llegó hasta la última línea, donde los fotógrafos gastaban los rollos de sus cámaras, para enviar, como mandan los cánones del fútbol, un centro preciso hacia la llegada de Pelé, que apareció volando, cabeceó con fortaleza directo al suelo; el balón picó antes de llegar a la raya, son esos balones que parecen reírse de los guardametas para engañarlos y entrar por otro lado.

Pero Banks no estaba para chistes y regresó desde el primer palo, adivinó la jugarreta de Pelé y la pelota, se lanzó a mano limpia con la que apenas terminó de desviar el balón y conseguir despejarlo por encima del palo. Pelé se quedó conmocionado ya había alzado las manos para celebrarlo, pero terminaron fue agarrándose su cabeza: “Yo marqué un gol ese día –contaría después Pelé-, pero Gordon Banks lo paró”.