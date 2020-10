Alemania recibe a Suiza con Löw en entredicho

Fútbol Internacional

Lunes 12| 1:13 pm





Alemania recibirá este martes a Suiza en la Liga de Naciones en momentos en los que han vuelto a arreciar las críticas contra el seleccionador germano, Joachim Löw, tras los últimos resultados y que no han parado después de la victoria por 1-2 ante Ucrania.



Antes del partido ante Ucrania, Alemania había sumado tres empates, frente a España y Suiza en la Liga de Naciones, y contra Turquía en un amistoso. En los tres partidos, estuvo con ventaja y al final terminó encajando el empate.



Lo que se le critica a Löw es que viene experimentando tanto con el sistema, las convocatorias y las alineaciones que ha impedido que el equipo tenga cierta continuidad.



"No se puede cambiar nueve o diez jugadores de un partido a otro, el equipo necesita cierta continuidad, desarrollar automatismos y saber a lo que tiene que jugar", dijo el exjugador internacional Bastian Schweinsteiger después del partido contra Ucrania.



Schweinsteiger también criticó el sistema con tres centrales, lo que, en su opinión, hizo que se perdiera un hombre en el ataque o en el centro del campo ante un equipo que atacaba poco.



Eso implicaba dejar solo en punta a Serge Gnabry, que no encontraba con quien combinar.



Entre el partido contra Turquía y el duelo ante Ucrania Löw cambió casi por completo al equipo, pero eso se debió, sobre todo, al deseo de dar descanso a los jugadores del Bayern y del Leipzig en el amistoso.



Es de esperar que este martes salga al campo un equipo bastante parecido al que jugó contra Ucrania.



Löw ha respondido a las críticas diciendo que se siente por encima de ellas porque piensa en la totalidad de un proceso que debe terminar en la Eurocopa.



"No podemos olvidar que venimos de muy abajo después de lo que pasó en el Mundial", dijo Löw, que, tras Rusia 2018, ha optado por una renovación del equipo en muchos aspectos.



"Veo todo el proceso y pienso en la Eurocopa", añadió.



Sobre el cambio frecuente de sistema, Löw afirmó que quiere que el equipo pueda responder a las necesidades que le plantea uno u otro adversario.



"He oído el análisis de Basti. Naturalmente puede haber opiniones distintas. Si todos tuviéramos la misma opinión todo sería muy aburrido", dijo sobre las críticas de Schweinsteiger.

EFE