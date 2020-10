Génesis Jiménez: la venezolana que fascina en River Plate

Fútbol Internacional

Carlos A. Chacón | [email protected]

El fútbol femenino en Venezuela ha dado frutos a nivel internacional, con grandes resultados con las diferentes categorías de la selección nacional, pero ahora son cada vez más las criollas que van al exterior en búsqueda de un mejor futuro en el balompié.

Génesis Jiménez no es la excepción. Ella es una joven de tan solo 16 años y, a pesar que no pertenece a la plantilla profesional del CA River Plate, ya fascina en suelo argentino.

Desde diciembre de 2018, Jiménez pertenece a la escuadra millonaria y registra cerca de 40 partidos, 15 goles y siete asistencias en la categoría Sub-17 de River.

“Formar parte de un club de la magnitud de River Plate me llena de orgullo, me impulsa a prepararme y trabajar día tras día con responsabilidad y mucha disciplina, para cumplir con todas las exigencias del mismo, aportando un grano de arena para enaltecerlo y a su vez crecer, fortalecerme y madurar como futbolista, para dejar en alto el nombre del club y de mí país”, dijo la joven en una entrevista exclusiva para Meridiano.

A pesar de ser joven, ya cuenta con experiencia en equipos como: UA Charallave, Selección del Municipio Cristóbal Rojas y Deportivo La Guaira, este último fue el más importante para ella, ya que ganó tres campeonatos (dos Clausura y un Apertura) en la categoría Sub-16. Para finales del 2018 decidió probar suerte en Argentina, finalmente fascinó a los de Buenos Aires y se vinculó con esta importante escuadra.

“Mi paso por River, lo puedo definir como de crecimiento, tanto en lo personal como en lo futbolístico. He desarrollado nuevas potencialidades y fortalecido las que ya tenía (constancia, disciplina, técnicas de juego, entre otras). En este club me siento en familia”, acotó.

La joven mediocampista, de perfil derecho, admitió que estar en ese país ha tenido sus pro/contras; sin embargo, busca el lado positivo de todo para seguir evolucionando como jugadora y persona.

“Es un privilegio tener la oportunidad de crecer en unos de los clubes más grandes de América. Ser extranjera, en cualquier club es difícil, pero más en un club de tanta tradición futbolística como el River, un club llamado siempre a competir, por eso estoy muy orgullosa de ser parte de este gran elenco, donde la calidad y la exigencia es el norte de cada una de nosotras”, acotó con mucha seguridad.

La vida de Génesis, como la de cualquier otra persona, ha tenido buenos y malos instantes y ella se encargó de comentar cuáles han sido, desde que llegó a la capital sureña: “el mejor momento entre muchos que he tenido en este hermoso país fue cuando formalmente me dijeron que formaba parte del club, así como también todas las experiencias que he tenido con el equipo (torneos internacionales, viajes, partidos, etc). Lo peor puedo decir que ha sido la lesión y el estar lejos de mi familia”.

Pese a lo malo, la futbolista se ha sabido levantar y remar contra la corriente durante el último año y medio.

Entre las principales virtudes de Génesis, como jugadora, figuran el ser una mediocampista con cualidades ofensivas e incluso puede colaborar de gran forma en el ataque; además, tiene una técnica magnífica calidad en los pies, que la hace ser un peligro para los equipos rivales, con su pegada de corta/mediana y larga distancia.

Hubo contacto con Venezuela

Mucho se ha dicho sobre Génesis y un llamado a las categorías inferiores de La Vinotinto, pero no hay de qué preocuparse: ella quiere colocarse la camiseta nacional.

Hace algunos meses atrás, cuando apenas iniciaba la recuperación de la lesión de sus ligamentos, fue citada para un módulo de la selección de Venezuela, en Argentina; sin embargo, ella no pudo asistir a entrenar por estar en plena etapa de recuperación y terapias.

“La selección nacional es un gran reto para mí, es un sueño que añoro alcanzar. Espero con ansias que nuevamente sea tomada en cuenta en los próximos módulos, ya con las condiciones necesarias para poder acudir al llamado y entregar todo en la cancha. No hay mayor orgullo que defender la camiseta de mi país. Mi trabajo es día a día, si se da mi convocatoria estaré al 100%”, finalizó.