Fernando Santos espera un partido de mucha intensidad ante España

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, espera que el partido amistoso de este miércoles contra España sea de mucha intensidad, como lo fue cuando se cruzaron por última vez en el Mundial de 2018, ya que, aunque ha habido cambios en ambas selecciones, ambas mantienen su "ADN".



"Va a tener la misma intensidad seguramente", dijo en rueda de prensa en Lisboa tras ser cuestionado por el 3-3 que protagonizaron en el Mundial de Rusia, partido con equipos sobre el césped diferentes a los que jugarán el amistoso de este miércoles, pero cuya base es la misma.



"El ADN de cada equipo, la forma en la que juegan, creo que no se alteró mucho. España mantiene su matriz de juego, un equipo con posesión, muy rápido en las transiciones ataque-defensa, siempre intenta recuperar el balón rápidamente. Esa es la matriz de España desde hace muchos años", dijo.



Por eso, aunque el seleccionador español no es el mismo que hace dos años, "la base, el 80 %, se mantiene", insistió Santos, que cree que el partido tiene "todos los ingredientes para ser un buen espectáculo" porque enfrenta a dos equipos "con una calidad fortísima".



El seleccionador luso aclaró además que Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pepe y Moutinho no han entrenado todavía con el equipo porque les ha permitido incorporarse más tarde por razones que no tienen nada que ver con su estado físico, por lo que están disponibles para el partido de este miércoles.



El encuentro se disputará en el Estadio José Alvalade de Lisboa y supondrá el regreso del público al fútbol en el Portugal continental -hasta ahora sólo se ha realizado un partido con espectadores en la grada, pero en el archipiélago de las Azores-.



El Portugal-España servirá de prueba piloto para ponderar la vuelta del público a los estadios y se permitirá un 5 % de aforo, unas 2.500 personas.



Cuestionado sobre este asunto, Santos consideró que "hay condiciones para que, manteniendo las normas de seguridad, pueda haber público en los estadios", y apeló a los espectadores a que se comporten de forma adecuada para que se pueda extender a otros partidos.

EFE