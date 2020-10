VIDEO: Bello y Ramírez reparten asistencias previo al estreno Vinotinto

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhooAlee

CARACAS. A pocos días del estreno de la selección de Venezuela en el premundial rumbo a Qatar 2022, dos integrantes de su llamado realizaron sendas asistencias este sábado, el volante creativo Eduard Bello en el fútbol chileno y Erick Ramírez, ariete que hace vida en Eslovaquia.

El futbolista del Club de Deportes Antofagasta fue clave en la remontada de su club frente a Cobresal, 2-1 por la jornada 13 del campeonato austral. El nativo de los Valles del Tuy realizó un centro magistral de córner que impactó Nicolás Peñailillo para el tanto de la igualdad a uno.

Fue la tercera asistencia en el campeonato para el jugador de 25 años, quien inició de suplente y jugó 33 minutos del compromiso, para llegar a 798 en total de un torneo, en el que ha marcado cuatro goles, todo en diez choques.

La próxima jornada que tendrá Antofagasta (4° en Chile), en el que también juega el volante Luis Guerra (sin acción durante esta fecha) será frente a Huachipato como visitante, pero sin Bello que estará con La Vinotinto.

Preparado para todo

Uno que si no factura dianas, al menos se hace presente en las estadísticas de anotaciones en su club es Erick Ramírez, quien se visualiza como una de las esperanzas de José Peseiro en esta doble fecha de clasificación. El barinés se apuntó su cuarto pase a gol de la campaña, en la derrota 4-1 del DAC Dunajská frente al Zilina.

Dando muestras de su capacidad para jugar de espaldas, el delantero recibió un balón del croata Andrija Balic dentro del área y frente a un marcador, fue capaz de moverse un metro adelante, girar y devolver la esférica a su compañero, para que la mandara a guardar.

Ex-Hajduk player Andrija Balić (23) scored a goal for DAC Dunajska Streda against Žilina today. 🇸🇰



The match ended 4-1 for Žilina, which is DAC's first recorded loss this season after going on an 8 game winning run.



Balić playing from CM position (20/21):



11g

5⚽️

1🠰️ pic.twitter.com/ILv3mDqqPH