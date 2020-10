La venezolana viene de marcar su primer gol de la zafra| Instagram Alexyar Cañas (@alexyarc3)

Fútbol Internacional

Alexyar Cañas: En Ecuador cada día apuestan más por el fútbol femenino

Viernes 2| 7:30 pm







Aún no he tenido contacto directo con el nuevo cuerpo técnico (Vinotinto), pero si han tenido contacto con el club, lo cual me lo manifestó mi entrenador hace días y eso me llena de mucha ilusión"