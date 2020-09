Richard Celis: El uno contra uno es mi virtud

Fútbol Internacional

Miércoles 30| 12:50 pm





Samuel Aldrey /@SamuelAldrey

Richard Enrique Celis Sánchez (Caracas, 1996) posee desde niño un inflamado sentido de la aventura respaldado por un atrevimiento con la pelota en los pies. Desde su debut con Deportivo Zulia fue puliendo sus cualidades minimalistas y ahora a sus 24 años ha desarrollado un carácter capaz de desafiar cualquier defensa. En esta Libertadores se ha convertido en un regateador prolífico con 15 dribles exitosos, es el cacique de la gambeta en el Caracas.

- El Caracas viene de dos victorias tras meses sin competir ¿Cómo lo explica?

-Esas dos victorias son por el trabajo de profesionalismo que hemos tomado durante esta pandemia y en el tiempo de cuarentena. Porque, a pesar de no estar jugando el torneo local, nosotros seguimos con un trabajo que nos ponía el cuerpo técnico. En el parón lo seguimos al pie de la letra porque sabíamos que nos iba a tocar una temporada dura, pero preparándonos al cien por ciento sabíamos que podríamos volver a competir de la mejor manera en esta copa.

- ¿Cómo Sanvicente les alienta a ser osados con la pelota?

- Él nos pide tener personalidad en tres cuartos de cancha para tomar la decisión más acertada para el equipo. Eso nos hace que en el ataque seamos eficaces y ser jugadores diferenciales. Cada quien tiene su aporte en el juego y pone su granito de arena dentro de la cancha. Noel, nos manda a jugar con mucha personalidad, pero cada quien tiene que saber hacer lo suyo dentro del campo.

- Cuentan en la Libertadores que tu osadía se mide en regates, 15 para ser exactos, pero ¿cuál es tu rol dentro del equipo?

- Mi rol en ofensiva es aprovechar el uno contra uno. El cambio de ritmo es una de mis fortalezas, aunque también ir a presionar para ocasionar confusión en la zona de gestación, en la salida del balón. Y al momento de atacar hay que saber tomar buenas decisiones.

- Pero a los que encaran en el uno contra uno lo etiquetan de individualistas, ¿usted lo ve así o la gambeta es una forma de abrir espacios e hilar jugadas con tus compañeros?

- Mucha gente lo ve desde ese punto de vista, que uno es individualista, pero la verdad jamás he salido al campo con ese pensamiento. Todo lo que hago es para aportar al equipo y son virtudes que tengo desde niño, siempre he jugado de esa forma. Consigo ocasionar espacios, peligro, molestias en el rival, saco faltas y tarjetas a los jugadores contrarios. Son muchas cosas las que genero con los regates. El uno contra uno es mi virtud. Chita lo sabe, él me indica los momentos donde puedo encarar, especialmente en el área, pero en el mediocampo debo ser un poco más simple y jugar más rápido; en esta copa no puede haber margen de error, te la hacen cobrar. Uno tiene que pensar antes de tomar la pelota y saber qué hacer. Este nivel solo te da segundos para eso, pero jamás hago los regates para ser individualista. Lo hago para ocasionar peligro.

- En ese uno contra uno ¿prefieres que sea en el caos de un partido abierto con muchos espacios o contra equipos con una línea defensiva replegada y que se encierren en el arco?

- Quizás saco más provecho cuando las líneas se cierran. Así puedo estar pegado a la raya para abrirme más y tener espacios en los que detener el balón, encarar o buscar pared con el delantero. En cambio, si el equipo contrario este abierto tendría que cerrarme y buscar el balón. Ahí no me hago muy fuerte.

- En tu caso el delantero cómplice es Alexis Blanco, ¿Noel les pide que lo busquen constantemente?

- “Chita” nos pide que lo busquemos mucho, porque es un jugador que garantiza mucha confianza en el pivot, en la jugada por arriba y nos pide que lo hallemos dentro de la cancha. Es un jugador que te hace ganar espacios y que te puede generar muchas oportunidades con su movilidad e inteligencia. El “profe” nos pide que nos entendamos mucho con él.

- ¿Cómo ves este duelo ante el DIM?

- El partido de mañana es un partido lindo porque, con el favor de Dios, podríamos conseguir cosas importantes y seguiríamos con el invicto que tenemos desde la cuarentena. Para nosotros conseguir la victoria mañana sería una gran recompensa por ese trabajo, pero en esta copa no hay rival pequeño y los equipos que juegan la Libertadores están aquí porque fueron campeones en su país o tuvieron un rendimiento alto en su liga. Todos los partidos hay que afrontarlos con la misma personalidad y respeto hacia todos los clubes. No se puede ver a ninguna institución por debajo del hombro cada partido lo afrontamos con la misma seriedad para darnos a respetar a nivel internacional. Además, para hacer historia en el fútbol venezolano y representar a Venezuela.

- Dentro del vestuario, ¿qué objetivo se han propuesto para esta Libertadores?

- Para nosotros el objetivo estaba muy claro: seguir participando en la Libertadores. Sabemos que somos un grupo con muchos jóvenes que tienen muchos sueños, muchas ganas de seguir adelante para darnos a conocer a nivel internacional. Hoy, estamos representando a Venezuela y queremos dejar el país en alto. En el partido contra Boca, nos dimos cuenta que teníamos un excelente plantel para hacer un buen papel. Aunque, mucha gente no confiaba en nosotros ni creía, nosotros siempre creímos en nosotros mismos y contamos con el apoyo de la institución, de nuestra familia. Todo eso ha sido satisfactorio para nosotros por eso queremos seguir haciendo historia con el Caracas”.