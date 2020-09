Drogba, galardonado con el premio Presidente de la UEFA

Fútbol Internacional

El marfileño Didier Droga, exdelantero de equipos como Marsella, Chelsea o Galatasaray, ha sido galardonado con el Premio Presidente de la UEFA, que recibirá de manos del esloveno Aleksander Ceferin, presidente del máximo organismo futbolístico continental, el jueves con motivo del sorteo de la Liga de Campeones 2020/21.



El presidente de la UEFA ha seleccionado al marfileño por su "compromiso con la excelencia tanto dentro como fuera del terreno de juego".



El premio Presidente reconoce logros sobresalientes, excelencia profesional y cualidades personales ejemplares, y Ceferin siente profunda admiración por el deseo de Drogba de ayudar a los niños y niñas a tener una mejor vida en los países en vía de desarrollo tras concluir su carrera futbolística.



"Didier es un héroe para millones de aficionados al fútbol por sus logros a lo largo de su brillante carrera como jugador. Es un líder, un pionero. Lo recordaré como jugador por su habilidad, fuerza e inteligencia, pero sobre todo por su insaciable apetito de éxito, un rasgo que está igualmente presente en su deseo de ayudar a los demás fuera del terreno de juego", dijo Čeferin.



"La UEFA Champions League se ha convertido en la mayor competición de clubes del mundo, en parte gracias a que nuestros clubes son capaces de atraer a los mejores jugadores de todo el mundo. Hemos tenido la suerte de ver jugar al más alto nivel a jugadores de la talla de George Weah, Samuel Eto'o y Didier Drogba. Ellos, a su vez, han marcado el camino de los futbolistas africanos y han inspirado a toda una nueva generación para que busque seguir sus pasos", apuntó.



Drogba, que comenzó su carrera en el Le Mans y Guingamp antes de llegar a Marsella, se situó en la elite de los principales delanteros en su etapa en el Chelsea. En Stamford Bridge, marcó 164 goles en 381 partidos entre todas las competiciones.



“Haber ganado la Champions League, y haber jugado y marcado para mi país en la Copa del Mundo, esas son cosas que solo podía haber soñado siendo un niño. Hay tantos niños en el mundo en desarrollo que tienen el potencial de convertirse no sólo en futbolistas, sino también en médicos, maestros e ingenieros. Por eso es tan importante ayudar y apoyar a nuestros jóvenes para que puedan cumplir sus sueños y aspiraciones", dijo Drogba, que creció tanto en su país como en Francia.



La fundación del ex jugador de 42 años ha ofrecido asistencia educativa, construyendo escuelas y ofrece a los niños y niñas una ruta para salir de la pobreza.



Después de retirarse en noviembre de 2018, tras sus pasar por China, Turquía, Canadá y los Estados Unidos, el exfutbolista, de 42 años, regresó a la educación y actualmente está matriculado en el Máster Ejecutivo de la UEFA para Jugadores Internacionales (MIP).



"He estado pensando, '¿Cómo puedo seguir teniendo el mismo impacto sin jugar, sin usar mi físico, mis piernas y mi corazón?' La mejor manera era usar mi cerebro y pensar en cómo seguir en el fútbol y entrar en la administración. Por eso estoy aquí, para obtener todas las herramientas y habilidades necesarias para mejorar no solo como persona, sino como un hombre con ambición que quiere contribuir al desarrollo del fútbol", argumentó.



Entre los anteriores ganadores del Premio Presidente de la UEFA se encuentran nombres legendarios como Sir Bobby Charlton, Eusébio, Raymond Kopa, Johan Cruyff, Francesco Totti, David Beckham y Eric Cantona. EFE