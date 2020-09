Santos de Soteldo no pasó del empate frente a Olimpia

Fútbol Internacional

Miércoles 16| 12:55 am





Sao Paulo. El Olimpia paraguayo consiguió este martes un valioso empate 0-0 en casa del Santos brasileño en un partido por el Grupo G de la Copa Libertadores que se le complicó tras la expulsión del centrocampista Juan Rodrigo Rojas a veinte minutos del final.



El cuadro visitante, dirigido por el argentino Daniel Garnero, resistió el acoso de un conjunto paulista que no supo definir en los metros finales y desaprovechó oportunidades clarísimas en las botas del venezolano Yeferson Soteldo y el brasileño Raniel.



Olimpia renunció prácticamente al ataque y se empleó con un juego duro en territorio enemigo que le sirvió para anular por completo al atacante Marinho, la gran estrella santista del momento.



Con este empate, Santos se mantiene líder del Grupo G con siete puntos, dos más que Olimpia, tras las tres jornadas disputadas.



Por detrás aparecen el Delfín ecuatoriano, con un punto, y el Defensa y Justicia argentino, con el casillero a cero, que se enfrentarán el jueves.



El Santos comenzó taciturno en el silenciado Vila Belmiro, ahogado por el estrecho marcaje de los paraguayos.



Marinho fue cercado siempre por varios contrarios cada vez que recibía la pelota. El equipo brasileño se mostró incapaz de encontrar un camino claro hacia la portería de Azcona durante todo el encuentro.



El primer aviso, de hecho, lo dio Olimpia con un disparo seco desde fuera del área obra de Ortiz y que despejó como pudo Joao Paulo.



Poco más hizo el conjunto paraguayo en la primera mitad además de otro remate peligroso de Isidro Pitta, que entró en el minuto 18 en sustitución del experimentado delantero Roque Santa Cruz.



El Santos resolvió parcialmente sus dificultades en la creación del juego con balones invertidos a Soteldo.



El rápido extremo venezolano fue un puñal por la izquierda y pudo adelantar a los suyos antes del descanso en una internada que le llevó hasta el corazón del aérea. Sin embargo, no acertó en la definición y su disparo raso se estrelló en el palo.



Poco después el delantero Raniel, de vuelta tras cumplir cuarentena después de dar positivo por COVID-19, intentó sin éxito una chilena dentro del área.



En la segunda parte, el cuadro local se lanzó por la victoria. Soteldo seguía entonado, pero faltaba el gol.



Felipe Jonatan forzó la estirada de Azcona a la salida de un córner y Raniel no acertó a empujar una dejada de cabeza del uruguayo Carlos Sánchez. Un fallo inexplicable.



El dominio del Santos era incontestable, y el ímpetu defensivo de los paraguayos, frustrante para los brasileños. El técnico local, Cuca, movió el banquillo en el minuto 63 con la entrada del joven atacante Marcos Leonardo, de 17 años. De poco sirvió.



Santos encontraría un nuevo incentivo para buscar la victoria tras la expulsión por doble amonestación de Rodrigo Rojas por una dura entrada sobre Marinho a veinte minutos para el pitido final.



No aprovechó el equipo brasileño la superioridad numérica, pese a los cambios ofensivos realizados por Cuca. El resultó no se movió y los dos equipos se repartieron el botín.



- Ficha técnica:



0. Santos: Joao Paulo; Pará (m.81 Mádson), Lucas Veríssimo, Luan Peres y Felipe Jonatan (m.81 Jean Mota); Alison (m.75 Lucas Lourenço), Diego Pituca, Carlos Sánchez; Marinho, Raniel (m.64 Marcos Leonardo) y Yeferson Soteldo.



Entrenador: Alexi Stival 'Cuca'.



0. Olimpia: Daniel Azcona; Sergio Otálvaro, José Leguizamón, Antolín Alcaraz, Iván Torres (m.86 Jorge Arias); Juan Rodrigo Rojas, Richard Ortiz, Willian Candia (m.46 Luis de la Cruz), Alejandro Silva (m.73 Derlis González); Néstor Camacho (m.73 Hernesto Caballero) y Roque Santa Cruz (m.18 Isidro Pitta).



Entrenador: Daniel Garnero.



Árbitro: el uruguayo Leodán González. Expulsó por doble amarilla a Rojas (m.68). Amonestó a Candia, De la Cruz y Marinho.



Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo G de la Copa Libertadores jugado en el estadio de Vila Belmiro, en la ciudad de Santos. / EFE