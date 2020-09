VIDEO: Eric Ramírez sigue imparable y llegó a cinco goles en la temporada

Pablo Alejandro Rondón |@PablinhoAle3110

CARACAS. El delantero venezolano Eric Ramírez sigue en un gran momento de forma y este sábado convirtió su cuarto gol en la Liga de Eslovaquia, para comandar el triunfo del líder del certamen DAC 1904 Dunajská 3-2 sobre el Ruzomberok por la sexta fecha de la temporada 2020-2021.

La anotación del ariete nativo de Barinas fue al minuto 57, para establecer el 2-1 en el marcador, por lo que fue un tanto de tres puntos debido a que poco después llegó el tercero de los suyos. Ramírez realizó un verdadero golazo, al rematar a unos 20 metros de distancia aproximadamente y la colocó en el arco rival.

Incredible evening at MOL Arena! Kalmár led the team when playing in a disadvantage with two goals to his name, and Ramirez has re-signed up for the goal of the year competition!



