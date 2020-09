Dayana Rodríguez: Nuestra meta era ascender en Brasil y ahora estamos en Primera

Fútbol Internacional

CARACAS. El estreno de las venezolanas en la Serie A1 de Brasil (Primera División femenina) fue esplendido, pese a que no estaba en los planes de ellas debido a la ficha que tenían, originalmente para la segunda categoría con el 3b da Amazonia, pero la fusión con el Iranduba las puso en la élite y ellas -seis futbolistas- respondieron, especialmente Dayana Rodríguez quien se hizo sentir con fuerza.

La juvenil guariqueña marcó un gol y repartió una asistencia en la goleada de su club 0-3 frente al Vitoria de Salvador de Bahía el pasado sábado, por la sexta fecha de un certamen que asumieron tras la salida del plantel del elenco que ahora defienden. Pese a ser un nivel mayor del esperado, a la Vinotinto de 18 años no le pesó.

Junto a ella, abrieron de titulares en la zaga las criollas Natasha Rosas (lateral derecho), mientras que las defensoras centrales fueron Petra Cabrera y Hilary Vergara. En el frente de ataque estuvo Cinthia Zarabia, la cual también marcó un tanto, el tercero de la noche, con patrocinio de Rodríguez, quien partió como atacante pese a jugar en La Vinotinto como volante de primera línea.

La última integrante del “combo” de nacionales, la portera Yessica Velásquez, se quedó en el banquillo de suplentes debido a molestias que la afectaron previo al compromiso.

En Meridiano.Net nos trasladamos hasta Manaus, capital de Amazonia, para conversar con la baluarte de la selección Sub-20, que buscará junto con ese combinado conquistar en noviembre el pase al Mundial de la categoría y lo hará con la experiencia que le está dejando el balompié amazónico.

Bueno hablar de esta oportunidad un poco extraña de ascender a la máxima categoría del fútbol brasileño. ¿Cómo se enteraron usted y las demás venezolanas qué les dijeron y cómo la tomaron? ¿Sirvió de motivación para dar un mayor rendimiento debido a que estaban en un escenario mayor?

R: Es una oportunidad poco común el poder jugar en la Primera División. Creo que nos enteramos de esta manera, primero se nos habló de una posible unión con el Iranduba y los directivos manejaron los contratos y todo eso. Nos emocionamos mucho, llegar a Primera es lo máximo y poder disfrutar del fútbol brasileño es muy bueno para nuestras carreras, lo tomamos de la mejor manera.

Nos sentimos a gusto con el compromiso y vamos a dar lo mejor, nos va a motivar mucho porque estando en el 3b (da Amazonia) nuestra meta era ascender y con Iranduba, el compromiso es muy importante porque debemos dar lo mejor de nosotras y llegar lo más lejos posible.

Se hizo una gran pretemporada, extensa, accidentada por los contagios de Covid-19. ¿Cómo fue influyendo los trabajos para debutar en tan alto nivel dentro del fútbol brasileño?

R: Fue una pretemporada extensa, desde febrero el equipo no ha parado, no ha dejado de trabajar día tras día. Influyó mucho en los trabajos de ahora porque se acercaban los partidos importantes, debutar en Serie A1. Seguimos trabajando doble turno en varios días y los trabajos han sido específicos, creo que el equipo ha reaccionado a la manera muy buena al entrenador del Iranduba y creo que también combinamos nuestro modelo de juego con lo que nos él pedía, eso ha funcionado mucho en nuestro equipo.

¿Qué tanto ha estudiado o ha visto a su equipo trabajar sobre el nivel del fútbol femenino de Brasil, que en Latinoamérica debe ser de los mejores? Sabemos que esto incluso está dentro de los estándares de nivel de selecciones.

R: Nuestro cuerpo técnico es el que más se encarga de estudiar a los equipos, son los que tienen más conocimiento tanto en ciencia como completo del fútbol, nosotras nada más ejecutamos sus teorías y la experiencia que hemos tenido en otros países y la selección nos ha servido para saber que el fútbol femenino latinoamericano es de muy alto potencial, Brasil ha tenido muchas competencias internacionales en las que han salido ganadoras, a nivel de selecciones. Yo que estoy en la Sub-20 (de Venezuela) me he preparado mucho para enfrentarles en el Sudamericano.

¿Pamela Conti (DT de la selección mayor), Carmelia Rojas (DT Sub-20), u otra persona de selección Vinotinto se ha comunicado estos días? ¿Qué impresiones le dieron de su actuación y de su trabajo en Brasil y si les han dado opiniones sobre el nivel de ese país?

R: Estrella (Armada), la preparadora física de la selección mayor nos habló un poco tras el juego, tuvo una buena impresión porque me vio jugar bien y alabó mi físico, pero nadie más me habló particularmente.

Hablar del gol, la asistencia y cómo fue utilizada en el juego contra Vitoria ¿Cómo se sintió en el choque en particular, qué tan acostumbradas están a esa forma de jugar y a las posiciones que hoy ubican? Antes la hemos visto más atrás, como volante “5”.

R: Fue un gol obra de dios porqué yo vi a Cinthia (Zarabia) pasando por la otra raya, quise cruzarla, no tenía ángulo por estar al lado derecho, quise cruzarla y le pegué, agarré bien el balón, con los tres dedos y se metió. Se vio muy bonito el gol.

En el otro gol, estaba buscando la equivocación de la central, sabía que en algún momento pasaría, lo busqué, lo provoqué, gané el balón e hice la asistencia a Cinthia. La verdad es que nos entendemos muy bien, pues logro marcar el gol.

Me usan como atacante ya que el entrenador Paulo Delgado (3b da Amazonia) me ha estado usando de atacante, ha visto mi rapidez y agilidad, tanto en ataque como en repliegue y le gustó mucho, por eso este nuevo entrenador (Joao Cavalo, de Iranduba )me está usando en ataque.

¿Qué tal se entendió la conexión con Cinthia Zarabia, que generó el tercer gol? Ya tienen una historia en la Superliga al jugar juntas en Estudiantes de Guárico. ¿Eso ha jugado a favor y cómo se nota eso en el funcionamiento?

R: Nos sentimos muy bien jugando juntas, ya viene mucho conocimiento y experiencia desde Estudiantes de Guárico, siempre había visto jugar a Cinthia y conozco muy bien su juego, eso ayuda mucho a entendernos más dentro de la cancha.

En la selección juego más de volante 5 y se hace más fácil para mí ser el eje del equipo, buscar salida, darle salida al equipo y buscar a la creadora que en ese caso viene siendo Yerliane Moreno. Soy una volante más mixta, mientras que Cinthia es más creativa, pase a gol y últimamente ha estado marcando goles tanto en amistosos con el partido oficial.

Los goles, sin duda alguna para Javiela Liendo (jugadora venezolana fallecida el mismo día del juego). ¿Qué tanto las inspiro para dar lo mejor de sí y cuál es su opinión de todo lo que pasó?

R: Mi gol fue dedicado para Javiela, su partida nos afectó mucho al fútbol femenino venezolano, no lo esperábamos y en lo personal me inspiró mucho porque tuve el placer de conocerla y compartir con ella en la selección hace unos años atrás, ese partido se lo dediqué a ella como un hasta luego y de verdad que di lo mejor de mí y siempre la vamos a recordar.

El ambiente venezolano dentro del Club. ¿Qué tan positivo es para el equipo puertas adentro y cómo influye con ustedes? Es prácticamente un equipo de la Superliga venezolana con tantas jugadoras ahí. ¿Qué tanta confianza les da?

R: Los venezolanos somos muy carismáticos, cariñosos, alegres, nuestro entorno tanto puertas adentro como afuera es muy bueno, nos hablamos mucho entre nosotras e influimos mucho en el equipo con nuestra alegría y positivismo. Prácticamente hay muchas jugadoras resaltantes de la Superliga como Petra Cabrera, una de las mejores centrales del país, compartir con jugadoras venezolanas en un mismo club ha sido una de las mejores cosas de mi carrera.

Nos da mucha confianza para trabajar juntas, como de nuestro nivel dentro de la cancha y de demostrar que tenemos muy buen fútbol en Venezuela.

Viene Flamengo en el primer encuentro como locales y la séptima fecha. ¿Qué pueden esperar de este encuentro y qué deben seguir haciendo para subir en la tabla? Las anteriores chicas les dejaron seis puntos y desde esa base parten, ya subiendo tres posiciones tras el anterior choque.

R: Ya estamos trabajando con base en eso, en nuestro siguiente partido contra Flamengo. Hemos trabajado cosas específicas de su modelo de juego y hemos fortalecido nuestro ritmo de juego, nuestras cualidades en lo personal y vamos a jugar con más herramientas dentro de cancha y vamos a tratar de seguir sumando dentro de la tabla y seguir subiendo de posición.

Las chicas pasadas del Iranduba dejaron seis puntos, que son muy buenos para partir, que sean la base y partir de ahí. Vinimos a aportar, a dar lo mejor de cada una para que Iranduba siga subiendo más en la tabla.